Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘De kinderopvang houdt zich niet aan mijn schema’

Kinderen opvoeden gaat soms gepaard met lastige situaties en ouderlijke zorgen. Daarom beantwoordt Lisa van den Akker, hoofdredacteur van J/M Ouders én moeder van vier kinderen, wekelijks speciaal voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Eva: „De kinderopvang houdt zich niet aan mijn schema.”

Hoe los je dat op? Lisa schiet te hulp.

Opvoedvraag: ‘De kinderopvang houdt zich niet aan mijn schema’

„Beste Lisa, ik lees je rubriek met veel plezier. Ik heb ook een vraag die je hopelijk kunt beantwoorden. Ik breng onze zoon (2) en dochter (6 maanden) drie dagen per week naar de kinderopvang. Maar heel eerlijk: hoe lief de medewerkers bij de opvang ook zijn, ze houden zich totaal niet aan het schema dat ik meegeef. En ik hoor veel ouders die aangeven dat de opvang niet doet wat ze vragen. Ik durf het niet goed aan te geven, want ze hebben het al zo druk. Heb je tips hoe ik dit kan aanpakken? Of moet ik het loslaten?

– Eva”

Het antwoord

„Hai Eva,

Zelf heb ik niet veel ervaring met de kinderopvang, dus voor mij is het een beetje onbekend terrein. Maar ik denk dat het altijd belangrijk is dat je met een goed gevoel je kind ergens achter laat. Het zou dus toch mijn advies zijn om in gesprek te gaan met de medewerkers van de kinderopvang. Je hoeft daarbij niet met het vingertje te wijzen, maar je kunt aangeven waar je mee zit en kijken hoe jullie dat samen kunnen oplossen.

Daarbij is het natuurlijk belangrijk dat je in gedachten houdt dat er meer kinderen op de kinderopvang zitten waar ze voor moeten zorgen. Ze zullen dus waarschijnlijk niet het hele schema op de minuut kunnen aanpassen aan jouw kinderen. Maar ze horen wel rekening te houden met jouw wensen als het aankomt op slaaptijden en voeding.

Natuurlijk is ook structuur en ritme voor kinderen belangrijk, maar ik denk dat het niet heel erg is als jouw schema thuis soms iets afwijkt van het schema op de kinderopvang. Zolang je kinderen daar zelf geen last van hebben en niet oververmoeid, huilerig of prikkelbaar zijn na een dagje op de opvang, zou ik me niet té druk maken.

Mocht je na het gesprek met de medewerkers van de kinderopvang, er toch nog geen goed gevoel bij hebben, dan zou ik kijken of misschien een andere opvangvorm beter bij jullie past, zoals bijvoorbeeld een gastouder. In dit artikel lees je meer over de verschillende soorten kinderopvang in Nederland.

Succes!”

Wil je alle meer opvoedvragen én antwoorden lezen? Je vindt ze hier.

Ook een vraag? Wil jij dat Lisa ook jouw vraag beantwoordt? Mail dan naar [email protected] o.v.v. De Opvoedvraag.