Afghaanse vrouw bevalt in vliegtuig tijdens evacuatie vanuit Kabul

Een Afghaanse vrouw is tijdens een evacuatie vanuit Kabul bevallen van een dochtertje. De bevalling begon toen het vliegtuig nog in de lucht was, maar het kindje kwam uiteindelijk ter wereld op de Amerikaanse basis Ramstein in Duitsland.

De vrouw kreeg tijdens de vlucht vanuit het Midden-Oosten weeën, maar er traden complicaties op, zo schrijft de luchtvaartdienst Air Mobility Command op Twitter. „De piloot besloot daarom wat lager te gaan vliegen om de luchtdruk in het vliegtuig te vergoten. Daardoor kon de vrouw gestabiliseerd worden en bleef ze in leven.”

Moeder en baby maken het goed

Uiteindelijk landde het toestel op de militaire vliegbasis Ramstein in Duitsland. De baby werd onmiddellijk na de landing op de basis geboren. Moeder en baby zijn naar een ziekenhuis in de buurt gebracht maar maken het beiden goed.



Medical support personnel from the 86th Medical Group help an Afghan mother and family off a U.S. Air Force C-17, call sign Reach 828, moments after she delivered a child aboard the aircraft upon landing at Ramstein Air Base, Germany, Aug. 21. (cont..) pic.twitter.com/wqR9dFlW1o — Air Mobility Command (@AirMobilityCmd) August 21, 2021

De Amerikaanse luchtbrug kampt ondertussen met logistieke problemen. De basis Ramstein wordt nu voor evacuaties gebruikt omdat de bases in de Perzische Golf te druk zijn. De basis Ramstein in het zuiden van de deelstaat Rijnland-Palts zou tijdelijk plaats moeten bieden aan 7500 evacués.

Duizenden mensen wachten op evacuatie

Sinds de Taliban precies een week geleden de macht overnamen in de Afghaanse hoofdstad Kabul is het onrustig op en rondom het vliegveld, dat nu onder Amerikaans bewind staat. Duizenden mensen wachten nog op evacuatie. Volgens de NAVO kwamen de afgelopen week zeker twintig Afghanen om het leven bij het vliegveld van Kabul. Eerder vandaag liet een correspondent van het Britse Sky News al weten dat hij zag hoe mensen omkwamen in het gedrang en onder witte lakens werden weggebracht. Het is volgens de NAVO niet duidelijk hoe de twintig mensen om het leven kwamen. Er zouden enkele mensen door kogels zijn getroffen.

De wanhopige mensenmassa buiten het vliegveld lijkt groter te worden nu de deadline nadert die de Amerikaanse regering zichzelf heeft gegeven voor het afronden van de missie, op 31 augustus. Afghanen zien het als hun laatste kans om het Taliban-regime te ontvluchten. Door de menigte wordt het steeds lastiger om het vliegveld te bereiken. President Joe Biden zei afgelopen week al dat de operatie mogelijk na 31 augustus wordt verlengd, afhangende van hoeveel mensen nog wachten op evacuatie.