Zomers weer op komst dit weekend: uitschieters tot 25 graden

Zonnig weer met temperaturen van rond de 25 graden. Dat klinkt als zomer! Maar niet te snel juichen: een strakblauwe lucht hoef je dit weekend niet te verwachten. Kun je dan wel een korte broek aan? Wij zoeken het voor je uit!

Vandaag schijnt de zon volop. Heerlijk genieten met een temperatuur van rond de 20 tot 23 graden. In de kustprovincies daarentegen is het wat kouder: daar moeten mensen het doen met 17 tot 19 graden. Morgen ziet het weerbeeld er volgens de voorspellingen wat minder goed uit. In de ochtend trekken wolkenvelden over het land en in het noorden kan er zelfs wat regen vallen. In de middag breekt de zon weer door. De temperatuur loopt op naar 15 tot 21 graden.

Zomers weer op komst

Een klein dipje in het lekkere weer kun je het dus wel noemen, maar gelukkig gunnen de weergoden ons dit weekend lekker warme temperaturen. Zaterdag schijnt de zon volop. Als de wind gaat liggen, kunnen we temperaturen verwachten van 20 tot 25 graden. Zondag stijgt het kwik op meerdere plaatsen in het binnenland naar heerlijk zomers weer van 25 tot lokaal maar liefst 28 graden. Er waait een matige oostenwind en dat betekent dat het zondag ook op de stranden goed opwarmt. De temperatuur loopt op naar 22 tot 24 graden.

Ook volgende week stijgt de temperatuur flink: in het zuiden kunnen we temperaturen verwachten van rond of boven de 25 graden. Ook in de rest van het land is het ruim boven 20 graden. Later in de week kan het lokaal zelfs 30 graden worden. Houd wel rekening met wolkenvelden en af en toe een bui. Vooral in het begin van de week is er kans op wat regen.

Smeer je goed in

Zeker dit weekend is het heerlijk weer om naar buiten te gaan. Korte broek kan aan en de jas kan worden thuisgelaten, maar als je het droog wilt houden, kun je wel het beste even de radar in de gaten houden. Ga je naar buiten? Smeer je dan goed in. De zonkracht is 6 en dat betekent dat de onbeschermde huid al in 15 tot 30 minuten kan verbranden.