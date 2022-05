Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Een muurschildering tegen kanker en vóór het leven: ‘Eén ding op mijn verlanglijstje: leven’

Na maar liefst elf edities van de jaarlijkse tv-show Nederland staat op tegen kanker van KWF en AVROTROS, gaat het roer nu íets om. Met deze keer een levensgroot statement voor het leven en tegen kanker in de vorm van een kunstwerk van street-artist Judith de Leeuw. Vandaag werd de kick-off van de tv-show gegeven in Rotterdam en Metro was erbij.

Op het Wilheminaplein in Rotterdam klonk vandaag het startschot van het statement wat KWF samen met AVROTROS voor het leven maakt. Maar wat is er anders dit keer? De tv-show vindt namelijk nog wel plaats, maar dit keer staat een levensgrote muurschildering van 15 bij 30 meter van street-artist Judith de Leeuw centraal. In de tv-uitzending wordt, onder leiding van presentator Frits Sissing, toegewerkt naar de onthulling van het gigantische kunstwerk waar De Leeuw vanaf vandaag tot aan de liveshow op 30 mei aan zal werken.

Muurschildering ‘Voor het leven’

De muurschildering van De Leeuw is geïnspireerd op drie personen: Kelly, Ilse en Pim. Kelly en Ilse waren aanwezig bij de kick-off in Rotterdam, aan Metro deelden zij hun verhaal. De twee vrouwen zitten op een terras, niet ver van de muurschildering, koffie te drinken.

Kelly en Ilse hebben allebei te maken gehad met kanker, en dat er op deze manier aandacht wordt besteed aan de ziekte vinden ze fantastisch. Ilse: „Dit is iets nieuws, er zijn altijd kaarsjes gebrand, maar nu zie je dat er meer leven bij komt kijken. Daarbij blijven mensen ook steeds langer met en na kanker leven, en daar is zo’n muurschildering een groot voorbeeld van.” En van het werk van De Leeuw zijn ze beiden erg onder de indruk. „Ze maakt haar muurschilderingen zo levensecht, maar toch heel abstract. Het is heel bijzonder wat ze maakt”, vindt Kelly.

Dat er een muurschildering wordt gemaakt geïnspireerd op hún verhaal is een eer, volgens Ilse: „Als je over de Erasmusbrug rijdt, zie je straks een prachtig kunstwerk waar een deel van ons verhaal in zit. Dat is toch bijzonder?”

Diagnose kanker heeft grote impact

De 34-jarige Kelly vertelt dat ze borstkanker heeft gehad. „Een knobbel op die plek betekende een volledig zieke borst met plekken in mijn lymfeklieren, oksel en borstbeen. Twee jaar geleden kwam ik erachter en het bleek een vrij kwaadaardige vorm te zijn. Daardoor ben ik heel snel in een chemo-traject gestapt. Eigenlijk twee weken na de diagnose hing ik aan m’n eerste infuus. Vervolgens heb ik anderhalf jaar lang verschillende chemo’s, ziekenhuisopnames, stamceltransplantaties, bestralingen en een borstamputatie gehad.”

Kelly vertelt dat ze sinds vorig jaar september in principe behandelvrij en weer aan het herstellen is. „Ik ben schoon voor het oog, zoals dat genoemd wordt. Daarmee ben je niet genezen maar voor nu ziet het er goed uit en is het leven van scan naar scan.”

De impact van Kelly’s diagnose was groot, vertelt ze. „Ik heb twee kleine kindjes van toen anderhalf en vier jaar oud. Je bent een beginnende moeder en we hoopten op een groter gezin, maar na de chemobehandelingen is dat niet meer mogelijk. Dat doet heel veel.” Maar vanwege haar kinderen móest Kelly wel door: „Luiers verschonen en naar school brengen gaat allemaal door. Dat is fijn, want het geeft afleiding, maar aan de andere kant is dat het meest donkere. Want aan hen zie je wat er gemist kan gaan worden. Het breekt je hart als je je bedenkt dat zij moederloos moeten opgroeien.”

‘Sportblessure bleek bottumor te zijn’

Ilse kreeg in 2014 voor het eerst te maken met kanker. „Ik dacht dat ik een sportblessure had, maar het bleek een agressieve, zeldzame bottumor te zijn. Die vorm van kanker is bestand tegen chemo’s en eigenlijk ook tegen bestralingen. Het enige wat daar in eerste instantie aan gedaan kan worden is operatief verwijderen. Bij mij zat het heel hoog in mijn heup, echt een rotplek. Er werd een operatie uitgevoerd en daarmee is een deel van mijn heup vervangen.”

Hierna kon Ilse langzaam maar zeker herstellen en revalideren. „Er was voorspeld dat ik een ‘seniorenleven’ kon lijden, dat is niet echt lekker om te horen als je halverwege de veertig bent.” Ilse kon uiteindelijk weer aan het werk, maar in 2017 werd ze overspoeld door een slecht onderbuikgevoel: „De angst werd waarheid, er zaten twee tumoren tegen de prothese aan. Ik moest erin blijven geloven dat de bestraling de oplossing zou zijn. Binnen een jaar was het terug, of niet weggeweest eigenlijk.” In 2018 werd Ilse’s been geamputeerd. „Van een valide vrouw werd ik opeens invalide, dat was pittig.”

‘Eén ding op mijn verlanglijstje: leven’

Ilse vertelt dat er één ding bovenaan haar verlanglijstje stond: „Leven. Ik riep altijd: ‘Dan maar springend op één been’. Maar je weet niet hoe het zal gaan. In de spiegel probeerde ik het me voor te stellen hoe het zou zijn als mijn been weg was. Ik ben drie keer ziek geweest en daardoor is het vertrouwen in je lijf kwijt. Nu hopen we dat de kanker volledig geëlimineerd is. Inmiddels ben ik al een stuk verder en probeer ik zoveel mogelijk te genieten van het leven en het beste ervan te maken.”

Kelly vertelt: „Wat er ook gebeurt, probeer ergens diep in je dat sprankeltje te vinden die je een glimlach geeft. Het geneest je niet, maar het maakt wel dat je er sterker en fijner doorheen gaat. In iedereen zit kracht en licht, al moet je het soms goed zoeken. Doe het en probeer het vast te houden.” Open en eerlijk zijn over wat je voelt, is belangrijk en nodig zegt Ilse. „Met kleine stapjes kom je uiteindelijk ook boven.”

Liveshow

Naast het verhaal van Kelly en Ilse zullen inspirerende verhalen van mensen die leven met kanker aan bod komen in de liveshow op 30 mei, en zullen er optredens van bekende artiesten plaatsvinden net als krachtige statements van bekende en onbekende Nederlanders als André van Duijn, Eloise van Oranje, Ron Fresen, Sander Schimmelpenninck, Sosha Duysker en Martsje Paulusma. Maar dat is eind deze maand pas. Nu eerst de start van De Leeuw’s kunstwerk.

Je kunt via KWF een uniek stukje van het kunstwerk van De Leeuw kopen en daarmee draag je bij aan een betere toekomst voor mensen met en na kanker.