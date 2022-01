De kleur van 2022 is een nieuw type blauw, hoe word je er gelukkig door?

Ieder jaar onthult Pantone de kleur van het jaar. In 2022 is er een primeur, te weten dat er speciaal een nieuwe tint blauw is ontwikkeld. De kleur heet Very Peri en heeft de kleurcode 17-3938. En: je schijnt er gelukkig door te worden. Hoe dan?

Pantone is een instituut dat kleurcoderingen publiceert. De trendkleur binnen de textielindustrie wordt door het bedrijf ieder jaar bepaald op trends in verschillende branches, waaronder interieur en mode. In 2021 werd er voor het eerst gekozen voor twee kleuren (grijs en geel), die symbool stonden voor verbinding in tijden van polarisering. Ook voor 2022 is er weer een duidelijke boodschap afgegeven.

Kleur van het jaar 2022: Very Peri

Voor het eerst is er gekozen voor de ontwikkeling van een compleet nieuwe tint. „Het was belangrijk voor ons om met een volledig nieuwe kleur te komen, omdat we nu een heel nieuwe kijk op de wereld hebben”, zegt Leatrice Eiseman, executive director van Pantone.

De kleur van het jaar 2022 heet volmondig ‘Pantone 17-3938 Very Peri’. Het bedrijf omschrijft de tint als levendig maagdenpalmblauw met violetrode ondertonen.

Blauw waar je warm en gelukkig van wordt

Het is volgens Pantone de „gelukkigste en warmste van alle blauwe tinten”, en dat gevoel moet de kleur in 2022 dan ook verspreiden. „Trouw en standvastigheid van blauw wordt gecombineerd met de energie en opwinding van rood. Daarmee wordt een bekrachtigende mix van nieuwheid geleverd met een zorgeloos vertrouwen en een gedurfde nieuwsgierigheid die onze creatieve geest bezielt”, aldus Pantone in de aankondiging.

Volgens Pantone ga je de kleur van het jaar 2022 terugzien in mode-, design-, beauty- en interieurcollecties. Ook in multimediadesign ga je het vrolijke en warme blauw terugzien en er is een speciale samenwerking met Microsoft. Lees daarover meer op de website van het kleurinstituut.

In dit artikel zie je een paar beroemdheden die al voorliepen op de trend. Speciaal voor de mannen hebben we nog de heren-modetrends voor 2022.