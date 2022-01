#232 ‘Ik heb hem sinds oudejaarsavond niet meer gezien..’

Mauds kerst begon niet heel gezellig. Eerst had ze een verhoor rondom de zaak met Cherry en vervolgens kwam Tommy erachter dat ze een crush heeft op iemand anders. Kerst heeft ze doorgebracht bij familie, maar zonder Tommy. Hij slaapt al een paar dagen niet thuis, maar appt dan toch ineens of ze meegaat naar Dubai voor oud en nieuw.

„Kom je nou mee naar Dubai, ik moet een ticket voor je laten boeken”, lees ik hardop voor aan Rochella als ik haar aan de telefoon heb. Volgens mijn beste vriendin is het wel duidelijk. „Tommy wil dat je meegaat, anders had hij je toch nooit dit berichtje gestuurd?” Zo had ik het nog helemaal niet bekeken, maar nu ik erover nadenk, heeft ze gelijk. Volgens haar is hij bezig met een charmeoffensief en zal hij er alles aan doen om me voor zich te winnen.

„Oke, let’s do it. Maar we moeten wel echt praten”, app ik snel terug. Binnen een uur krijg ik mijn ticket gemaild en de boekingsgegevens van ons hotel. Ik kan nog niet geloven dat ik oud en nieuw in Dubai vier en om mijn energie kwijt te kunnen ga ik een stuk hardlopen. Tijdens het hardlopen word ik overvallen door een schuldgevoel en vraag ik mezelf hardop af waar ik mee bezig ben. Ondertussen neem ik mezelf voor om afstand te nemen van Gio.

De avond voor vertrek hebben Tommy en ik een heel goed gesprek gehad. Ik heb hem maar gewoon eerlijk verteld dat ik iemand heb ontmoet waar ik een bijzonder gevoel bij kreeg. Tommy reageerde heel volwassen en begripvol. Misschien wel iets te begripvol, achteraf gezien. „Het is ook een saaie periode met die lockdown, ik snap wel dat je wat spanning wil voelen”, zei hij. Hij gaf me zelfs de ruimte om mijn gevoelens te onderzoeken. „Maud, ik weet het zeker, jij bent de liefde van mijn leven. Ik wil je niet kwijt.” De nacht voor vertrek heb ik alleen maar lopen huilen. Wat moet ik nou doen?

Eenmaal in het vliegtuig verdwenen mijn tranen, want toen besefte ik dat ik eindelijk weer naar de zon zou gaan! We sliepen in het allermooiste hotel waar ik ooit ben geweest. De hotelkamer is groter dan ons huis in Amsterdam, denk aan gouden kranen, een koelkast gevuld met champagne en een uitzicht waar Kim Kardashian nog jaloers op zou zijn! Dit is sowieso het mooiste hotel waar ik ooit ben geweest. Toch voel ik me inmiddels ongelukkiger dan ooit.

Eenmaal aangekomen in Dubai was het een groot feest en heb ik eigenlijk geen tijd gehad om verdrietig te zijn. Tommy werd uitgenodigd door Sam, een Nederlandse producer die in Dubai woont. We zijn met een groep van acht man uit eten gegaan, hebben vijf verschillende rooftop bars bezocht, een boottour gemaakt en ondertussen heb ik ook nog een nieuwe outfit voor oud en nieuw gescoord. Gio bleef de hele tijd berichtjes sturen via Instagram, maar die heb ik genegeerd. Als ik met hem in contact blijf, maak ik het alleen maar ingewikkelder.

Oudejaarsavond begon verrassend gezellig, we gingen met dezelfde groep uit eten en van 21.00 tot 23.30 uur moest Tommy draaien, terwijl wij met zijn allen in de VIP mochten dansen en gratis drank kregen. Nadat zijn set was afgelopen, sloot Tommy zich bij ons aan en om 00.00 uur kreeg ik mijn eerste nieuwjaarszoen van Tommy. Na een uurtje sloeg de sfeer volledig om. Ik had al de hele avond een leuke klik met Sam, hij heeft dezelfde humor, maar dat was het dan ook. Tommy zag het allemaal anders en vroeg zich af waar ik in hemelsnaam mee bezig was. Volgens hem was ik de hele avond aan het flirten met Sam en zijn andere vrienden. „Iedereen heeft het over je, je zet me gigantisch voor schut.”

Als klap op de vuurpijl werd ik net op dat moment ook gefacetimed door Gio en natuurlijk zag Tommy dat. Hij is woest weg gelopen en ik heb hem sinds oudejaarsavond niet meer gezien! Het enige dat ik kreeg was een appje met: „Laat me met rust..” Onze vlucht terug vertrekt over 24 uur en ik weet niet wat ik moet doen…