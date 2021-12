De 5 meest opvallende modetrends voor mannen in 2022

De beste trend blijft je eigen stijl, maar kijkend naar de lookbooks van de grote merken zijn dit de modetrends voor mannen in 2022. Altijd goed voor inspiratie. Manners‘ Alrik de Jong vertelt.

Meer geïnteresseerd in de vijf meest opvallende modetrends voor vrouwen? Check dan het advies dat Fenna Brinkmann, van NSBML en Beautify, ons gisteren gaf, over in welke kleding je tijdens Kerstmis 2021 in gezien mag worden.

Modetrends voor mannen in 2022

We richten ons op de modetrends voor de lente en zomer van 2022. De wintercollecties liggen allemaal al in de winkel, en vooruitkijken lijkt ons in deze periode geen slecht idee. Een overzicht van de meest opvallende modetrends voor mannen.

1. Pakken met oversized pantalons

Godzijdank is de skinny jeans grotendeels uit het straatbeeld verdwenen. Broeken zijn de laatste jaren wat wijder geworden, en die trend slaat natuurlijk ook weer een beetje door. Feit is dat mannen in 2022 goed voor de dag komen in een pak met een oversized pantalon. Eigenlijk alle kleuren komen wel voorbij. Ook de jasjes mogen ruim zitten en wat betreft schoeisel kun je alle kanten op.

2. Grote, ruime korte broeken

Hopelijk weerhoudt deze trend voetballers (en copycats) ervan om hun broekje op te rollen op een manier dat het per ongeluk gebeurd lijkt te zijn. Hoe dan ook: de trend voor komend jaar is grote en ruime korte broeken in plaats van de strakkere shorts van de laatste jaren.

3. Gebreid vest als jas

Deze modetrend voor mannen past perfect bij Nederland, een land waar het vaak te warm is voor een jas en te koud voor een trui. Herenmodeontwerpers hebben hiervoor iets even simpels als geniaals bedacht: de cardigan coat, oftewel een gebreid vest als jas.

4. Funeral chique met een twist

De definitie van een pak neemt een wending in 2022, dat zag je ook al bij de eerste trend in dit rijtje. De lookbooks staan vol met zwarte pakken die niet zijn ontworpen volgens de conventionele snit. Gedragen zonder basisitems als een stropdas of overhemd. Het liefst wel met zwarte schoenen. Grote witte sneakers onder een pak is nooit een goed idee. Subtiele sneakers eventueel wel, maar hier ga je snel mee de mist in.

5. Geen mouwen

Een spencer, tanktop, mouwloos colbert, bodywarmer, je komt overal mee weg. Afgaande op de lookbooks is het weglaten van mouwen een van de modetrends voor mannen in 2022.