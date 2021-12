‘China veranderde het weer tijdens 100-jarig bestaan Communistische Partij’

China heeft voorafgaand aan het honderdjarig bestaan van de Communistische Partij manieren gebruikt om het kunstmatig te laten regenen. Dat melden Chinese wetenschappers volgens de krant South China Morning Post.

Door het te laten regenen was de lucht tijdens de viering van het honderdjarig bestaan van de Communistische Partij, op 1 juli, schoner. De concentratie fijnstof nam af door de kunstmatige regen. Hierdoor was de luchtkwaliteit goed, afgezet tegen de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie.

China gebruikte vaker weermodificatietechnieken

Het gebeurt vaker dat China weermodificatietechnieken gebruikt voor belangrijke evenementen. Zo werden er in 2008 voor de Olympische Spelen in Beijing raketten met zilverjodide afgevuurd. Dat moest ervoor zorgen dat een droge periode gegarandeerd was.

Ook worden er soms fabrieken stilgelegd om te zorgen voor een betere luchtkwaliteit tijdens grote evenementen. Dat deed China bijvoorbeeld voor de top van de Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) in 2014. Tijdens die periode waren er stralend blauwe luchten. Het fenomeen werd ‘APEC Blue‘ genoemd, maar zodra de top voorbij was, zag de lucht al snel weer grijs van de smog.

Tijdens de viering van het honderdjarig bestaan van de Communistische Partij was het stilleggen van fabrieken niet voldoende. De avond voor het evenement werden er, net als bij de Olympische Spelen, raketten met zilverjodide afgevuurd.

Laten regenen in droge gebieden

De weermodificatietechnieken worden in China ook steeds vaker gebruikt als er geen belangrijke evenementen op de planning staan. Zo investeert het China veel geld in manieren om regen of sneeuw te laten vallen op plekken waar het te droog is.

Vorig jaar werd bekend dat meer dan de helft van China in 2025 moet beschikken over technologie om het weer te modificeren. Welke gevolgen dit zal hebben voor de natuurlijke weerpatronen is nog onduidelijk. Ook zijn buurlanden, zoals India, bang dat China de techniek in kan zetten om te weer te manipuleren bij conflicten.