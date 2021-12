Nieuw op Netflix in week 48: Elf en The Polar Express

Ook in week 48 van 2021 zijn er weer de nodige nieuwe films en series op Netflix verschenen. Zo kun je sinds deze week onder meer kijken naar een hele hoop klassiekers, die je sowieso opnieuw moet kijken als je ze al eens gezien hebt. Denk aan The Notebook, bijvoorbeeld, of The Mask.

En ook natuurlijk kerstfilms: een oudje (The Polar Express) en een hippe nieuwe (Single All The Way). Perfect om het Sinterklaasweekend mee af te sluiten en zo voet te zetten in het nieuwe seizoen van Kerstmis.

Nieuw op Netflix in week 48

1. The Polar Express

Film

Genre: kerst

Misschien wel dé kerstfilm: The Polar Express. In die film gaan ‘we’ op reis naar de Noordpool, samen met een jongetje dat eigenlijk niet meer zo in de ‘kerstspirit’ gelooft. En dat is natuurlijk doodzonde. Maar als je op de Noordpool aankomt – hallo, woonplaats van de Kerstman himself – gebeurt er iets met je. Althans wel met de hoofdpersoon, want hij gelooft weer helemaal in het fijne van kerst.

2. Single All The Way

Film

Genre: kerst

Single tijdens Kerstmis? Daar is natuurlijk helemaal niks mis mee. Maar het is wél vervelend als je familie maar blijft vragen naar een eventuele partner. Precies dat moet het hoofdpersonage van Single All The Way gedacht hebben. Peter overtuigt daarom zijn beste vriend Nick om mee te gaan naar het kerstdiner met zijn familie en te doen alsof ze een relatie hebben. Maar dan regelt Peters moeder een blind date voor hem, met haar knappe trainer, James. Daar gaat natuurlijk van alles mis.

3. Elf

Film

Genre: kerst

Als je de film Elf nog nooit hebt gezien, is het tijd om dat nú te doen. Als je ‘m wel gezien hebt, herinner je je vast de iconische scene waarin Will Ferrell als een klein kind staat te schreeuwen omdat de Kerstman langskomt. Best gek voor een volwassen man in een elfenpak. Maar als je zijn verhaal weet, is het al iets logischer: zijn personage is als kind namelijk geadopteerd door de Kerstman en opgegroeid tussen de elven. Als hij volwassen is, besluit hij echter de wijde wereld te ontdekken. En hij gaat naar New York. Want waarom ook niet?

Klassiekers op Netflix

4. The Mask

Film

Genre: comedy

Jim Carrey gaat in The Mask helemaal los als ‘ie z’n groene masker op zet. Hij speelt namelijk een timide bankmedewerker, die opeens een antiek masker vindt. Maar als hij die op zijn gezicht zet, verandert zijn hele persoonlijkheid. Hij kan daarmee zijn diepste verlangens realiseren en krijgt bovenmenselijke krachten. Alleen Jim Carrey kan een personage zo krankzinnig neerzetten.

5. The Notebook

Film

Genre: drama/romantiek

Pak je tissues erbij, want dit wordt janken. The Notebook is nog zo’n klassieker die veel mensen wel gezien hebben of er in ieder geval over gehoord hebben. Een verhaal over een verboden, intense liefde. Zij rijk, hij arm, je snapt het verhaal wel. We horen het verhaal zoals het in het ‘nu’ vertelt wordt, met steeds terugblikken naar het verleden. Vooral het einde is tranentrekkend.

