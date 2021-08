Weeronline: deze zomer is wél warm (en legt uit waarom)

Loop je continu te balen deze zomer omdat de temperaturen maar niet oplopen en je amper op het strand kunt liggen? De deskundigen spreken alle weer-mopperaars tegen. „Deze zomer is wél warm.”

De meteorologische zomer van 2021 – die vandaag eindigt – was warm met een gemiddelde temperatuur van 17,7 graden tegen 17,4 normaal. Weeronline meldt dat vandaag. Met feiten. Want: slechts twaalf zomers sinds 1901 verliepen warmer. „Voor veel mensen voelde deze periode echter helemaal niet warm en dat kwam door de opbouw van de zomer”, legt Jaco van Wezel namens genoemde weerdienst uit.

Vooral het begin van de zomer was warmer dan normaal

De cijfers: juni was 2 graden warmer dan normaal, juli 0,3 graden kouder en augustus 0,9 graden kouder dan gebruikelijk. De zomer telde zeventien zomers warme dagen met maxima van 25 graden of meer, terwijl een gemiddelde zomer er 22 telt. Elf van de zeventien zomerse dagen vonden plaats in de eerste 18 dagen van juni. Daarna kwam het steeds minder vaak tot aangename warmte. Augustus telde slechts één hete dag. Tropisch warm werd het in De Bilt alleen op 17 juni. Tja, de warme dagen blijken snel vergeten. Weeronline geeft echter op eigen social media aan dat het deze maand toch echt niet zo goed gesteld is:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vond jij augustus ook zo koud? 👇https://t.co/tsarqnsOcn 📸: Ben Saanen pic.twitter.com/WSkcAuTSy0 — Weeronline (@weeronline) August 31, 2021

Toch bleef echte kou uit. Geen enkel kouderecord is gebroken. Ter indicatie: veel datum-kouderecords voor de maximumtemperatuur in juli en augustus staan op 13-16 graden. Wel werd de 20 graden vaker gehaald dan in een gemiddelde zomer. De Bilt noteerde 72 warme dagen tegen 64 normaal.

Steeds minder zon en meer regen tijdens zomervakanties

Dat veel mensen de zomer als matig hebben ervaren, komt niet alleen door het gebrek aan zomerse warmte in de hoogzomermaanden juli en augustus. Ook de zon kreeg het steeds lastiger en het regende vaker. In juni was het nog 30 uur zonniger dan normaal, maar in juli was de zon 20 uur minder dan gebruikelijk te zien. Augustus eindigt met een ‘zontekort’ van zo’n 40 uur.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De neerslag deze zomer kenmerkt zich door grote verschillen. Niet alleen de maandsom regen week per regio sterk af. Op dagen met onweersbuien waren er ook grote verschillen en kon op de ene plaats wateroverlast ontstaan, terwijl enkele dorpen verderop nauwelijks regen viel. De regen in juni viel vaak in korte tijd in de vorm van hevige regen- en onweersbuien. In juli en augustus kwamen daarnaast ook dagen met langdurige regen, motregen of veel lichte regenbuien voor.

Mogen we nog hopen op een mooie septembermaand, die voelt als een goedmaker? Ja. Weeronline gaf dit weekend aan dat er misschien wel een ‘tropische verrassing in zit‘.