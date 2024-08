Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zwaar omstreden beachvolleyballer Steven van de Velde in tranen bij terugblik op Spelen

De veelbesproken beachvolleyballer Steven van de Velde blikte vandaag voor het eerst terug op de Olympische Spelen in Parijs. De beachvolleyballer brak in tranen uit en zei dat hij had overwogen het toernooi te laten schieten vanwege ophef in internationale media over zijn deelname.

De beachvolleyballer stond tijdens het toernooi de pers niet te woord vanwege de ophef rondom zijn persoon. De 30-jarige sporter werd in 2016 door een rechtbank in Engeland veroordeeld voor seks met een minderjarige. Toen hij 19 jaar was, had hij seks met een 12-jarig meisje. Door de leeftijd van het meisje gold het delict van Van de Velde in Groot-Brittannië als verkrachting, ongeacht of zij ermee had ingestemd of niet.

De deelname van de Nederlander aan de Spelen leidde tot grote ophef en kritiek in internationale media, met name in Britse tabloids. Ook werd hij tijdens het toernooi voortdurend uitgejoeld.

Steven van de Velde spreekt bij persmoment over Spelen

Van de Velde had niet zulke massale aandacht verwacht. „Ik verwachtte wel iets, maar in deze omvang zeker niet”, zei hij.

De beachvolleyballer brak in tranen uit toen hij de vraag kreeg ooit te hebben overwogen om niet aan de Spelen mee te doen. „Dat heb ik zeker wel gedacht, ja”, zei hij daarover. Van de Velde noemde een publicatie in een Britse tabloid waarin een foto van zijn vrouw was gebruikt. „Toen brak ik”, zei de beachvolleyballer snikkend. „Ik heb iets fout gedaan, tien jaar geleden. Dat moet ik nemen. Maar mensen om mij heen pijn doen – of het Matthew is, of mijn vrouw, mijn kind… dat gaat voor mij gewoon echt te ver. Dat is zeker een moment waarop ik dacht: is het me dit waard?”

Van de Velde vormde een team met de 23-jarige Matthew Immers. Die werd na de eerste wedstrijd opgevangen door tientallen journalisten in de mixed zone. „Dat vond ik het heftigst”, zei Immers vandaag. „Toen ik voor de microfoon stond, werden er van allerlei kanten dingen geroepen, ook naar mij persoonlijk. Dat vond ik eerlijk gezegd niet leuk. Maar ik vind dat ik het goed heb gedaan en de vragen rustig heb beantwoord. Achteraf voelde ik me er best goed over.”

Volleybalbond hekelt tabloids

Volleybalbond Nevobo denkt dat het boegeroep tijdens de wedstrijden op de Olympische Spelen is ‘georganiseerd’ door Britse tabloids. Algemeen directeur Michel Everaert stelde tijdens het persmoment dat het publiek werd aangesproken door mensen die vroegen of ze Van de Velde wilden uitjoelen.

„Ze hebben het hele verhaal opgerakeld, die Engelse tabloids”, zei hij. „De eerste wedstrijd hebben ze niet gekregen wat ze wilden en daarna hebben ze gewoon rondgelopen om mensen op te jutten. En daarna ook via sociale media.”

Everaert, die zelf rondliep bij de wedstrijden van Van de Velde en Immers in Parijs, zei dat hij mensen heeft gesproken die hierover zijn aangesproken door mensen van de tabloids. De Nevobo-directeur wilde het woord ‘journalisten’ niet gebruiken, omdat hij zich niet kan voorstellen dat „dat deze mensen de opleiding Journalistiek hebben afgerond”.

Nevobo denkt niet dat de tabloids dit deden om de prestaties van de Nederlandse beachvolleyballers te beïnvloeden. „Ik denk dat ze dit oprakelen en hopen op een soort Ali B-effect, of een Harvey Weinstein-effect, zodat er nog meer meldingen komen”, zei Everaert. „Maar dat zijn ook aannames.”

