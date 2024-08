Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Generatie X en millennials lopen groter risico op deze vormen van kanker

Verontrustend nieuws voor generatie X en millennials: volgens nieuw onderzoek lopen deze twee generaties een groter risico op zeventien vormen van kanker.

Mensen die in 1990 geboren zijn, krijgen deze soorten kanker twee tot drie keer vaker dan mensen die in 1955 geboren zijn.

Generatie X en millennials lopen groter risico op deze kankers

Onderzoekers van de American Cancer Society keken naar gegevens van 23.654.000 mensen in de leeftijd van 25 tot 84 jaar die in totaal met 34 verschillende soorten kanker werden gediagnostisceerd.

Daaruit bleek dat zeventien verschillende soorten kankers bij deze twee generaties toenemen. Negen van deze kankers nemen juist af bij oudere generaties.

Het gaat om:

Borstkanker

Eierstokkanker

Twee soorten maagkankers

Dunne darmkanker

Dikke darmkanker

Lever- en intrahepatische galwegkanker bij vrouwen

Mond- en keelkanker bij vrouwen

Baarmoederlichaamkanker

Nier- en nierbekkenkanker

Alvleesklierkanker

Anale kanker bij mannen

Myeloom (een kanker dat de witte bloedcellen aantast)

Teelbalkanker

Leukemie

Kaposi-sarcoom (een kanker van de bloed- en lymfevaten) bij mannen

Galblaas- en galwegkanker

Alarmerende stijging

De meest alarmerende stijgingen zijn bij gen x’ers en millennials te zien bij nier-, dunne darm- en alvleesklierkanker, bij zowel vrouwen als mannen. Bij vrouwen is er ook een stijging te zien bij leverkanker. Mensen die in 1990 geboren zijn, krijgen deze soorten kanker twee tot drie keer vaker dan mensen die in 1955 geboren zijn.

Wat betreft sterfgevallen door kanker, stegen die percentages in de gevallen van leverkanker en baarmoederkanker bij vrouwen, en colorectale kanker en teelbalkanker bij mannen en galblaaskanker bij mannen en vrouwen.

Blootstellingen

„Als een jongvolwassene kanker krijgt, dan komt dat waarschijnlijk door blootstellingen die vroeg in het leven hebben plaatsgevonden (als het niet komt door een erfelijke genetische aanleg), omdat het een tijdje duurt voordat kanker zich ontwikkelt na blootstelling”, legt Dr. William Dahut, de wetenschappelijk directeur van de American Cancer Society, uit in The Lancet, het medisch tijdschrift waarin het onderzoek is gepubliceerd. „Als we kijken naar veranderingen in obesitas in de afgelopen 20 jaar, en wetende dat veel van deze kankers gerelateerd zijn aan obesitas, is dat duidelijk een van de factoren. Maar er zijn waarschijnlijk ook andere.”

Sinds 1990 is het aantal gevallen van obesitas bij volwassenen verdubbeld en bij kinderen wereldwijd verviervoudigd. Dit heeft te maken met toenemende ongezonde gewoonten, maar ook met bijvoorbeeld genetica, een stofwisselingsstoornis of een reeks systemische problemen die het voor mensen met een lager inkomen moeilijker maken om voedzaam voedsel te betalen. „Er is iets aan onze collectieve omgeving, ons dieet en onze levensstijl dat gevaarlijk is”, voegt Dr. Lidia Schapira, een medisch oncoloog bij Stanford Health Care in Californië, toe.

De onderzoekers benadrukken echter ook dat erfelijke genetische factoren een grote rol kunnen spelen. Het is daarom belangrijk om op tijd aan de bel te trekken, zo benadrukt Dahut: „Zorg ervoor dat je een goed zorgteam hebt. Omdat kanker steeds vaker voorkomt bij jongere mensen, moet elke arts je symptomen serieus nemen. Als een zorgverlener je vertelt dat je te jong bent om een ​​probleem te hebben, moet je iemand anders raadplegen.”

Zorgwekkend

Hoewel het risico op kanker in de generatie X en de millennials nog steeds relatief laag is, zijn de stijgende percentages zorgwekkend. „Als we een verhoogd risico zien bij mensen in de 30 en 40, naarmate ze ouder worden en kanker vaker voorkomt, zal dit dat aantal alleen maar versnellen en mogelijk een deel van de winst die we hebben geboekt in de afname van kankersterfte, tenietdoen.”

Reacties