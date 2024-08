Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo reis je handig naar de Grand Prix Formule 1 met Max Verstappen in Zandvoort

De Formule 1-camping in Zandvoort, oftewel de Official 538 Dutch Grand Prix Village, gaat vandaag om 16.00 uur open. Bezoekers slapen in tenten, hutjes of eigen campers en dat betekent toch wel de start van ‘onze grand prix’ met Max Verstappen. Maar wat zijn handige manieren om naar het circuit met een paar honderdduizend mensen te komen? En oh ja, hoe wordt het weer?

Tijdens de Dutch Grand Prix is het evenemententerrein in Zandvoort dagelijks (tot en met zondag) van 8.00 tot 21.00 uur geopend. Je moet er echter nog wel weten te komen. Met de auto richting Formule 1 en Max Verstappen reizen? Da’s niet mogelijk. Althans, niet tot aan het circuit in de kustplaats in ieder geval.

Over hoe het er – qua media – bij de Grand Prix allemaal aan toe gaat, daarover sprak Metro eerder met Viaplay-presentatrice Amber Brantsen.

Elke 5 minuten een trein naar de Grand Prix

De NS zet tijdens het Grand Prix-weekend in Zandvoort van vrijdag tot en met zondag extra treinen in en doet dat niet zuinigjes ook. Tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort rijdt elke vijf minuten een trein. „Dit is een enorme logistieke operatie omdat er op een normale dag twee tot vier treinen per uur op dit traject rijden”, aldus de NS. Per dag verwacht de NS in het raceweekend zo’n 50.000 treinreizigers. Behalve meer treinen zet de vervoerder daarom ook ruim driehonderd extra medewerkers in.



‘Alle hens aan dek’

De dienstregeling wordt in het Formule 1-weekend door het hele land aangepast. Naast de Grand Prix staan namelijk ook andere evenementen op het programma, zoals festival Zand in Almere. Ook werkt ProRail op verschillende plaatsen in het land aan het spoor. Een deel van de NS-medewerkers is op vakantie, dus er is een hele puzzel voor het spoor. Door de dienstregeling aan te passen „rijden de meeste treinen daar waar we de meeste reizigers verwachten”, zegt de NS. Door de Grand Prix Formule 1 en andere evenementen spreekt de treinenorganisatie over „alle hens aan dek”.



Geen fiets in de trein op weg naar de Grand Prix

Reizigers moeten rekening houden met grote drukte in de treinen en op de stations richting Zandvoort. De NS adviseert Formule 1-bezoekers de reisplanner te checken en alvast online een Dutch Grand Prix Retour-kaartje te kopen. Dit kan lange wachtrijen bij kaartautomaten voorkomen. Tot 14.00 uur mogen er geen fietsen mee in de trein richting Amsterdam. Tussen Amsterdam en Zandvoort geldt dit fietsverbod gedurende het raceweekend de hele dag.

🎵 Artiesten bij de Grand Prix Een keur aan artiesten komt (al dan niet met de trein of op de fiets) naar de Grand Prix Formule 1 in Zandvoort. Vrijdag: Armin van Buuren, DI-RECT, Wolter Kroes, Xander de Buisonjé en Yves Berendse.

Zaterdag: Marco Schuitmaker, Django Wagner, Davina Michelle en La Fuente.

Zondag: La Fuente, Tino Martin, Hans Klok, Kris Kross Amsterdam, Joël Borelli, Flemming en Duncan Laurence (hij zingt Het Wilhelmus).

Tips om bij de Grand Prix te komen

De organisatie van The Dutch Grand Prix, waar Max Verstappen zondag voor de derde keer op rij probeert te winnen, is duidelijk: „Zandvoort is tijdens het raceweekend niet met de auto of motor te bereiken. Regel daarom tijdig van te voren jouw vervoer.” Dit zijn enkele tips voor de Formule 1-race van zondag, of de trainingen op vrijdag en zaterdag:

Brommer en fiets: de Grand Prix is, met een lekker tochtje door de duinen, zeer goed bereikbaar. Op loopafstand van het circuit is een gratis fietsenstalling. Op de site van het evenement vind je ook info over deelfietsen en deelscooters. Zelfs aan pech onderweg is gedacht, want er staan Gazelle Safety Bikes klaar. Wel ‘ff appen’ met 06-47089020 en de ‘wegenwacht’ snelt op je af.

Wie met de auto komt, moet borden naar speciale parkeerterreinen volgen. Vervolgens kun je een huurfiets nemen.

Bus: wie in de regio’s Amstelland en Haarlemmermeer woont, kan heel handig de bus nemen. Die zet je vlakbij het circuit van de Grand Prix af. Speciale shuttle-bussen zijn er ook (met tickets vanaf 29 euro). Na je ritje moet je nog 400 meter lopen tot de ingang.

Trein: volop mogelijkheden (zie hierboven).

Het weer tijdens het Grand-Prixweekend

Het weerbeeld in het weekend van de Grand Prix is nogal wisselvallig. Weerdienst Weeronline voorspelt voor vrijdag ‘onstuimig weer met windstoten’. Zaterdag kan het langere tijd gaan regenen. Niet prettig voor de fans natuurlijk, maar wellicht levert het een spektaculaire kwalificatie op. Zondag wordt de beste dag van het weekend met meer zonneschijn. Dat moet een voorteken voor een zonnige uitslag zijn…

En die camping uit het begin van het artikel? Die gaat maandag om 16.00 uur weer dicht. Dan is het even een jaartje uit met de Formule 1-pret.

