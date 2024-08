Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bankpersoneel ontvangt kaart van 121 jaar oud: ‘Sprookjesachtig’

Stel je voor: als personeel van een bank ga je door de nieuw binnengekomen post en je treft plots een kaart aan van 121 jaar oud. Het overkwam het personeel van de Swansea hypotheekbank in het Britse Wales vrijdag.

„Het is een beetje spookachtig”, vertelde Henry Darby, marketing- en communicatiemedewerker bij de bank in Swansea, aan Sky News over de vondst.

Kaart

De kaart, een zwart-wit-afbeelding van het schilderij ‘De Uitdaging’ van Edwin Henry Landsee, is vermoedelijk verstuurd door een man met de naam Ewart. Op de kaart zit een stempel van Fishguard, een plaats aan de westkust van Engeland, iets noordelijker dan Londen. In de kaart worden ook twee andere personen genoemd, Gilbert en John.

De kaart is geadresseerd aan Miss Lydia Davies. Onder de Facebookpost van de hypotheekbank reageert een familiegeschiedkundige dat hij de toen 14-jarige Lydia Davies heeft teruggevonden in de census van 1901 op hetzelfde adres, 11 Cradock Street, waar de kaart naartoe is gestuurd en waar nu de hypotheekbank zit.





🔍 Calling All Aspiring Investigators! 🔍We just received a postcard at our Swansea HQ with the correct address, but it… Posted by Swansea Building Society on Monday, August 19, 2024

Op de kaart staat onder meer: ‘Ik kon niet, het was onmogelijk om het paar van deze te krijgen, het spijt me zo! Maar ik hoop dat je jezelf thuis vermaakt. Ik heb nu ongeveer 10 shilling zakgeld, [..] niet meegerekend, dus het gaat goed met me.’

1903

Op de kaart staat een poststempel met de letter-cijfercombinatie ‘AU23 03‘, waarmee waarschijnlijk de datum 23 augustus 1903 wordt bedoeld. Hoe de kaart nu weer in de post is beland, is nog niet duidelijk. Darby bekent wel de kaart „liever niet aan te raken”. „Want het voelt als antiek. Het voelt alsof het in perspex moet zitten of iets dergelijks. We hebben nog niet tot op de bodem uitgezocht hoe het weer in omloop is gekomen bij de Royal Mail, en hoe het bij ons is aangekomen met een stempel van bijna 125 jaar oud – Koning Edward staat erop.”

Die vraag intrigeert de werknemers van de bank: „Nu is het in ons bezit en willen we ervoor zorgen dat hij op de juiste plek belandt, of dat nu een lokaal archief is of, indien mogelijk, de nazaten van Lydia.”

Volgens de Britse postdienst, de Royal Mail, is het waarschijnlijk dat de kaart „terug in het systeem is gezet, in plaats van meer dan een eeuw verloren te zijn in de post”. „Als een item in ons systeem staat, dan zijn we verplicht het te bezorgen aan het juiste adres.”

