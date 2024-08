Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Huizenprijzen bijna 11 procent omhoog, woningmarkt weer oververhit

De Nederlandse huizenprijzen lopen steeds harder op. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster waren bestaande koopwoningen in juli gemiddeld 10,6 procent duurder dan een jaar eerder. Dat is de grootste stijging in bijna twee jaar. „De woningmarkt lijkt weer oververhit te raken”, zegt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen.

Ook in juni waren de huizenprijzen al flink opgeveerd, met een plus van 9,7 procent op jaarbasis. Ten opzichte van juni zijn de prijzen in juli nog eens met 1,4 procent gestegen. Van prijsdalingen, die een jaar geleden nog voorkwamen, is absoluut geen sprake meer.

Van Mulligen trekt een vergelijking met 2021 toen de huizenprijzen ook heel hard begonnen op te lopen. Maar de situatie is wel anders, waarschuwt hij. Destijds was de hypotheekrente erg laag, inmiddels zijn de leenkosten een stuk hoger.

Vraag en aanbod

Volgens de econoom wordt de prijsstijging nu vooral gedreven door het oplopen van de lonen, in combinatie met het nog altijd zeer krappe aanbod aan te koop staande huizen. „Het is een klassiek vraag- en aanbodverhaal. Er is genoeg geld beschikbaar en de vraag om te verhuizen is groot.”

Wat verder opvalt, is dat het aantal woningen dat van eigenaar wisselt, in juli met bijna een kwart is gestegen tot 18.610 stuks. Van Mulligen herkent hierin een toenemend vertrouwen in de woningmarkt. „Mensen denken: als ik iets koop, krijg ik het later toch nog wel verkocht.” Maar een stevige toename ten opzichte van een jaar geleden, is volgens Van Mulligen ook niet zo moeilijk. Destijds lag het aantal transacties juist erg laag.

Piek

Eind 2021 en begin 2022 piekten de prijsstijgingen rond de 20 procent. Of we nu weer afstevenen op zo’n scenario, durft Van Mulligen niet te zeggen. Maar hij sluit het ook niet uit.

Als de inflatie verder daalt, nemen de loonstijgingen die vakbonden en werkgevers afspreken waarschijnlijk ook af. Maar het lijkt er ook op dat de Europese Centrale Bank (ECB) zijn rentes weer gaat verlagen. Van Mulligen denkt dat de rente nog niet heel snel omlaag gaat, maar het ziet er wel naar uit dat de leenkosten op den duur afnemen.

