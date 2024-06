Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

DI-RECT gaat met jubileum voor groots in De Kuip: ‘Van kroeg naar stadion, het is wél wat’

Als er dan toch een feest gevierd moet worden, dan maar lekker groot: DI-RECT staat volgend jaar in De Kuip in Rotterdam. Waarschijnlijk wordt dit het allerlaatste concert in het stadion van Feyenoord ooit. Groot, groter, grootst: maar de leden van de rock-band uit Den Haag zullen nooit vergeten dat ze ooit ook in kroegjes als De Pater speelden, een pijpenla. Metro schoof bij DI-RECT aan, op die mooie grasmat nog wel.

In de week dat Metro het 25-jarig bestaan viert, kondigde DI-RECT gisteren aan dat er ook een 25-jarig jubileum aan komt. Een jaartje later, maar ‘we’ zijn qua nieuws bijna met elkaar opgetrokken. Metro en DI-RECT zaten in al die tijd al vaker tegenover elkaar, of via video in die stomme coronatijd toen de band een livestream aankondigde voor iedereen die maar thuis zat.

DI-RECT even op het heilige gras van De Kuip

Zo ook gistermorgen weer, maar dan ‘voor het echie’. DI-RECT kondigde in De 538 Ochtendshow van Tim Klijn, die een speciale uitzending maakte op de middenstip van De Kuip, een stadionconcert aan op zaterdag 14 juni 2025. De voorverkoop begint morgen (tenzij… zie kader). Drummer Jamie Westland, zanger Marcel Veenendaal en gitarist Paul Jan ‘PJ’ Bakker pakten er een stoeltje bij om naast één van de Kuip-doelen met Metro vooruit te blikken.

De stoelpootjes mochten wel even in het heilige gras zakken, gevoetbald wordt er door Feyenoord of Oranje voorlopig toch niet. Iets verderop vormen Frans Spike van Zoest en Bas van Wageningen een interviewkoppeltje voor andere verslaggevers.

Bij het schrijven van dit verhaal blijkt het DI-RECT-nieuws al snel achterhaald. Vanochtend, nog geen 24 uur na het gesprek, blijkt de band ook op vrijdag 13 juni 2025 in De Kuip op te treden. In de pre-sale blijkt ’14-6′ als bijna helemaal uitverkocht…

DI-RECT in alle vroegte uit de veren

In de auto op weg naar De Kuip is DI-RECT al twee keer live te horen. Geinig natuurlijk, als je een half uurtje later even bij gaat kletsen. De rockers klinken alsof ze daadwerkelijk al in een kolkende Kuip met ruim 50.000 mensen staan. In werkelijkheid zijn het er dertig, gelukkige diehard-fans in dit geval. Het is op dat moment nog niet eens negen uur in de ochtend, niet echt een rock ‘n roll-tijd. „Kwart voor vijf stond ik naast m’n mandje”, zegt Jamie, die er samen met Spike en Bas volgend jaar daadwerkelijk 25 jaar bij is. Bij PJ was het half vijf. Marcel: „Bij mij vier uur. Ik moet toch eerst even weet je… bakkie doen. Maar ach, we zijn met het vroege bekend hoor.”

Voor groot nieuws als een concert in De Kuip staat DI-RECT wel graag vroeg op natuurlijk. Naast spelen op alle grote festivals als Pinkpop, de Zwarte Cross en Concert at Sea was Rotterdam Ahoy hun grootste eigen arena toch nog toe. Stroomt er een beetje Feyenoord-bloed door de aderen van de band, aangezien er voor De Kuip en niet voor de veel vaker door artiesten bespeelde Johan Cruijff ArenA is gekozen? „Hier is het leeg zelfs gaaf om lekker te spelen”, kijkt Marcel Veenendaal naar de twee nummers van zojuist terug. Jamie: „Dat Feyenoord-bloed heb ik zeker, ik ben geboren in Rotterdam. Mijn ouders hebben elkaar zelfs ontmoet in De Kuip en ik heb hier nog Michael Jackson gezien.”

PJ: „Mijn vader was een echte Feyenoorder, ik heb het van hem.” Voor ADO Den Haag moeten we misschien wat meer bij Spike zijn. En Marcel: „Ik vind voetbal gewoon een heel leuk spelletje. Vooral om te doen. Vroeger zag je me altijd hooghouden op straat en nu voetbal ik met mijn kinderen. Bij de kringloop heb ik voor die jongens al een paar mooie shirtjes kunnen vinden.”

‘Dan schudt het hele stadion’

Maar daar gaat het nu natuurlijk niet om. Het spreekwoordelijke dak moet op 14 juni 2025 door DI-RECT van die Kuip worden geblazen. Marcel: „De laatste jaren hebben we een aantal keren in ‘de Ahoy’ gespeeld. Zes keer al denk ik? Daar voelde het goed, dat voelde heel erg gaaf. We zijn ook nog nooit uitgeweken naar de Ziggo Dome. Maar dit… ja, dit stadion heeft zoveel romantiek. Als je hier staat en de mensen gaan tekeer, dan schudt het hele stadion. Ik heb er ook op brandtrappen gestaan en wow, dat was vet.” Jamie: „Je hebt natuurlijk het Gelredome en de ArenA – en dicht bij huis het Malieveld – maar de opstap van Ahoy naar De Kuip vinden we een mooie.”

Mijn ouders hebben elkaar zelfs ontmoet in De Kuip.

De drummer was ook degene die als eerste z’n vinger opstak en het woord Kuip in de mond nam. „Ja, op een gegeven moment hadden we drie Ahoy-shows en konden we die zaal nog wel drie keer vullen. Dat kon toen qua data niet, maar ik dacht ‘ja, als er zoveel mensen naar ons bandje willen…’ Op dat moment was het 25-jarig bestaan nog twee jaar weg, maar dat wilden we natuurlijk wel vieren.

Vijf keer Ahoy zou dan al mooi zijn, maar zouden we niet écht groot durven dromen? Dan zou dat Malieveld in ons Den Haag kunnen, maar veel mensen vinden het ook prettig om bij DI-RECT-concerten te zitten. Zo’n arena om je heen is bovendien gaaf als je speelt. Dus ik zei ‘moeten we de stoute schoenen niet eens aantrekken en het management laten praten met mensen van De Kuip?'”

DI-RECT de vermoedelijke hekkensluiter

Marcel stipt aan dat er een grote kans bestaat dat DI-RECT de hekkensluiter wordt als het om concerten in het verouderde, maar nog altijd imposante stadion gaat. Daar heeft de zanger een goed punt (of wordt het tócht nog anders?). De gemeente Rotterdam wil woningen naast De Kuip bouwen en dat gaat een stuk gemakkelijker qua financiën als er geen rekening met concertgeluiden hoeft te worden gehouden. Zo zal de muziekgeschiedenis in het Feyenoord-onderkomen in 2026 ten einde zijn.

Marcel: „Het is crazy om te bedenken dat Bob Dylan, Madonna, Prince, The Rolling Stones hier allemaal hebben gestaan en ook een aantal Nederlandse bands. Maar dat wij dan de hekken mogen sluiten, dat vind ik een heel bijzonder gegeven. Wij hebben de afgelopen tijd steeds tegen elkaar gezegd: als we het nu niet doen, dan nooit. En dat terwijl we de laatste jaren al zoveel wind in onze rug hebben gehad, zoveel mensen betrokken zijn bij wat we doen en houden van de muziek die we ze geven.”

Nu het hoge woord eruit is, duurt het nog bijna een heel jaar voor het zover is. Wil DI-RECT niet het liefste morgen al dat grootste concert van de band ooit doen? PJ: „Valt mee, wat we zijn de komende tijd nog hartstikke lekker aan het spelen. Eerst komt het festivalseizoen eraan en dan een clubtour in Nederland en België (naar aanleiding van het jongste album SPHINX, red.) die wonderbaarlijk snel uitverkocht was. Door dat volop spelen denk ik eerlijk gezegd dat het jaar voorbij gaat vliegen. Nou ja en eh… dan zijn we hier.” Marcel, gekleed met felrode deken om zich heen en een soort tovernaarshoed op het hood: „Never a dull moment bij DI-RECT.”

Van de kroeg naar De Kuip

PJ mijmert weer even over die mooie geschiedenis van De Kuip en tegelijkertijd over zijn eigen wonderlijke bestaan als artiest. Hij kijkt eens rond: „Ik heb hier zelf gewoon U2 gezien, maar we zijn toch ook allemaal jochies die ooit begonnen in een kleine oefenruimte, om vervolgens in een kroeg op te treden. Dat was je eerste kick, zelf kom ik uit café De Pater in Den Haag, een pijpenla. Zo’n sentiment hebben we alle vijf en dan wordt zeker niet als vanzelfsprekend genomen. En als dan je route van ‘de kroeg naar een stadion, van de kroeg naar De Kuip is’… Dat vind ik wel een goeie titel voor je artikel, al zeg ik het zelf. Maar die route is wél wat.” Marcel mijmert mee: „Ja, daar mogen we echt trots op zijn.”

🎸 DI-RECT pop-up store DI-RECT opende gistermiddag een pop-up store in de Rotterdamse Koopgoot om de eerste concertkaartjes aan ‘de man’ te brengen. Dat was vooruitlopend op de voorverkoop voor De Kuip op 14 juni die morgen officieel begint. De pop-up store is tot en met zondag te bezoeken (de bandleden staan overigens niet steeds achter de tijdelijke toonbank). Meer info over de voorverkoop en het concert vind je hier.

Bandje DI-RECT geen band?

In een eerder antwoord sprak Jamie over zijn ‘bandje’. Wordt het met De Kuip in het vooruitzicht niet eens tijd voor DI-RECT ‘de band’? Voor de drummer hoeft dat niet per se: „Wat we doen voelt gewoon als ons bandje. Ik weet wel dat er weinig bands in Nederland zijn die ooit in een stadion mogen of kunnen optreden en dat voelt ook heus nog wel onwerkelijk, maar toch… Als we op pad gaan, dan gaan we met ons bandje.” PJ: „Zolang je dit werk met kinderlijk enthousiasme doet, heb je het zelf naar je zin. Daar begint alles bij. Ook als we volgend jaar hier in dit stadion staan, gaan we lekker spelen.”

Visualiseert Marcel als frontman de momenten al waarop hij het publiek vraagt om met zijn bandje mee te doen en daarbij altijd massaal navolging krijgt? „Natuurlijk. Maar ik visualiseer ook hoe het zal zijn als het stadion helemaal stil is, bijvoorbeeld als we All In Vain spelen. Mensen die onze concerten bezoeken weten wat er gebeurt als ik daar met Spike sta en hij alleen een akoestische gitaar pakt. Het publiek wordt dan muisstil en zo’n moment wordt dan veel groter dan een liedje. Het lijkt me gaaf om dat hier ook te doen en dat we dat moment ook in De Kuip aan elkaar kunnen geven. Ah ja, dat wordt helemaal gestoord, daar fantaseer ik wel over.”

Johan Cruijff

Jamie, Marcel en PJ weten het nooit zeker, maar ze hebben er alle vertrouwen in dat mensen het 25-jarig bestaan van DI-RECT met hen mee willen vieren. Die Kuip moet dus wel vollopen, schatten we zo op dat gras naast het doel in. Bijkomend voordeel, oh romantiek: je bezoekt dus zo goed als zeker dat allerlaatste concert in De Kuip ooit.

PJ: „Elk nadeel hep ze voordeel.” Zo eindigt de gitarist voor de verslaggever uit 020 toch nog met een mooie Johan Cruijff-quote. PJ kopt die stelling keihard tegendraads in het doel: „Cruijff eindigde zijn carrière in De Kuip. En hij werd met Feyenoord nog kampioen ook.”

