Goud! (11): Hockeymannen op het hoogste podium en dat was bizar lang geleden

Het zou eens tijd worden… hebben de Nederlandse hockeymannen op weg naar goud misschien wel gedacht. Misschien ook niet, maar een gouden Olympische plak was inmiddels 24 (!) jaar geleden. Hoe dan ook: goud is binnen! En tegen de Duitsers nog wel.

Bij voetbal hoor je vaak ’22 mannen rennen 90 minuten achter een bal aan en op het einde wint Duitsland’. Nu was het eens ‘en op het einde wint Nederland’, na een 1-1 gelijkspel en shoot-outs (3-1).



Goud voor de hockeyheren allesbehalve vanzelfsprekend

Velen denken waarschijnlijk dat Oranje met hockey, of het nou de mannen of de vrouwen zijn, altijd wint. Dat is niet raar, Nederland is nu eenmaal een onvervalst hockeyland en wint veel, heel veel. Maar voor goud bij de mannen moesten we toch echt terug naar de eeuwwisseling, de Olympische Spelen van Sydney in 2000. Een aantal hockeyers van nu waren toen nog niet eens geboren. Nog een mooi feitje: de vrouwen en mannen van Nederland wonnen op de Spelen nog nooit allebéi goud. Dat kan morgen – Oranje tegen China bij de dames – eindelijk gebeuren.

De winst van vandaag betekent, na Sharon van Rouwendaal vanmorgen bij het het openwaterzwemmen, alweer de elfde gouden plak voor Nederland tijdens de Olympische Spelen in Parijs. Daarmee is het record van twaalf, dat ook in Sydney werd behaald, bijna geëvenaard.

Goud tegen de Duitsers

Met ogenschijnlijk gemak had Oranje in de halve finale Spanje verslagen (4-0). Zo mochten de mannen van bondscoach Jeroen Delmee vanavond voor goud aantreden tegen Duitsland. En winnen van Duitsers… dat vinden wij Nederlanders altijd nét even leuker dan tegen welk andere land dan ook.

De Duitse keeper Jean-Paul Danneberg gooide vooraf over de finale wat olie op het vuur: „We komen daar met een hele brede borst naar voren binnen, omdat ik denk dat de Nederlanders echt bang voor ons zijn. Wij winnen vaker van hen dan zij van ons. Ze weten heel goed dat we de kwaliteit hebben om ze te verslaan, net als in de groepsfase.” Duitsland versloeg Nederland vorige week met 1-0. Na de finale legde Duco Telgenkamp zijn vinger tegenover keeper Danneberg nog even op z’n lippen. Niet zo netjes, maar door de eerdere woorden en de euforie misschien ook wel te snappen.

🥇 Oranje won eerder 'maar' twee keer goud Het Nederlandse mannenhockey staat in de wereld hoog aangeschreven. Het aantal gouden medailles op de Olympische Spelen stond tot vandaag echter ‘maar’ op twee. Oranje won in 1996 (Atlanta, tegen Spanje) en in 2000 (na strafballen tegen Zuid-Korea). De afgelopen twee Spelen grepen de hockeyheren overal naast. Zilver was er in 1928 (Amsterdam), 1952 (Helsinki), 2004 (Athene) en 2012 (Londen). Brons werd gewonnen in 1936 (Berlijn), 1948 (Londen) en 1988 (Seoel).

Revanche tegen de oosterburen

Over die dekselse Duitsers gesproken: de laatste finale die Nederland tijdens de Olympische Spelen speelde, was tegen Duitsland. In 2012 waren onze oosterburen in Londen met 2-1 te sterk. Vandaag stond er daarom sowieso een mooi revanche-potje op het programma.

Tijdens de eerste drie kwarten was er nauwelijks krachtsverschil en zagen de kijkers eerlijk gezegd zo’n typische niet-zoveel-aan-finale. In het laatste kwartier ging het los. Aanvoerder Thierry Brinkman, wiens vader Jacques twee gouden Olympische plakken won, maakte 1-0. De Duitsers kwamen echter terug en dat betekende shoot-outs nemen. Bij dit zenuwslopende alleen op de keeper afgaan waren de keepers uitstekend op dreef, met de absolute hoofdrol voor Oranjes Pirmin Blaak. Hij is 36 jaar en hield drie shoot-outs uit zijn doel. Weer Thierry Brinkman, Thijs van Dam en Duco Telgenkamp scoorden wel en dus… goud! Auf wiedersehen!

