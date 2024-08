Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opgebiecht: ‘Zolang mijn vriend geen airco wil, weiger ik seks’

Iedereen heeft weleens een geheim, een leugentje om bestwil, iets wat ze liever niet hardop zeggen. In Metro’s rubriek Opgebiecht durft een Metro-lezer dat toch te doen. Deze week: Claudia, die geen seks wil met haar vriend zolang hij geen airco wil.

„Ik zal een van de weinigen zijn geweest die níet heeft geklaagd over de slechte voorzomer, met regen die met bakken tegelijk uit de lucht kwam vallen. Natuurlijk vind ik het fijner als het droog is, en een zonnetje kan ik zeker waarderen, maar in Nederland is het meteen alles of niets. Óf het regent, óf het is tachtig graden en de mussen vallen van het dak.

Bevangen door de hitte

En dat laatste, daar heb ik een bloedhekel aan. Ik kan namelijk zó slecht tegen de hitte. Niet alleen ben je na vijf minuten buiten meteen helemaal bezweet – terwijl je net lekker gedoucht en aangekleed bent – ik word er ook echt heel sloom van. Minder eetlust, moe, sneller benauwd, het soms niet weten waar je het zoeken moet. Dus ik blijf zoveel mogelijk binnen. Maar zelfs daar is het afzien, want hoe zeer ik de gordijnen en ramen ook dicht hou, na een paar dagen is die warmte ook het huis binnengedrongen.

Best wel een probleem, aangezien ik drie van de vier werkdagen per week thuiswerk. Ik ben zelfstandige en verkas ééns per week naar mijn flexplek, waar een heerlijke koele airco draait. Dan knap ik meteen helemaal op en kan ik er op een werkdag weer tegenaan. In tegenstelling tot thuis, waar ik met een ventilator op mijn gezicht en mijn voeten in een bakje water blijf puffen. Ik hou ervan om eigen baas te zijn, maar op die dagen ben ik jaloers op mensen in loondienst, die lekker de hele dag in de airco zitten. En dan heb ik het nog niet eens over die plaknachten, waarbij je niet weet welke houding je moet aannemen en je elke vijf minuten uit bed springt om je polsen onder de kraan te houden.

Vriend is tegen airco’s

Of ik zelf niet heb nagedacht over een airco? Nou, in mijn gedachten heb ik er al tien besteld! Er is alleen een factor die tegenwerkt, en dat is mijn vriend: die is pertinent tegen airco’s. Ze zijn slecht voor het milieu, hij vindt de units lelijk en bovenal kosten ze veel geld; voor die paar dagen per jaar moet ik het maar even uitzitten, vindt hij. Allemaal makkelijk praten, maar die paar dagen per jaar worden langzamerhand een paar weken, en soms zelfs maanden per jaar. Wie herinnert zich die zomer bijvoorbeeld nog toen het veertig graden was? Precies. En nu was het voorjaar weliswaar natter, maar dat kan volgend jaar weer helemaal anders zijn.

Ik weet ook zeker dat hij anders zou piepen als hij degene was die het warm had. Als mijn vriend namelijk iets nodig heeft, koopt hij het wel gewoon. Zo moest en zou die – in mijn ogen overgewaardeerde en ontzettend dure – Green Egg er komen, want dat zou het barbecueën ten goede komen. We hadden een prima Weber, maar dit was de ervaring dubbel en dwars waard, vond hij. Nou, ik kan je vertellen: in al die jaren kan ik op één hand tellen hoe vaak ik van de Green Egg heb gegeten. Maar toegeven dat het een miskoop was? Ho maar, want ‘hij gaat levenslang mee, dus het kost maar zoveel euro per jaar’.

Opgebiecht: geen airco, geen seks

Toch wil hij niet meegaan in mijn airco-wens en ik ben daar geïrriteerd over. En ik ben er niet trots op om het op te biechten, maar vorige maand heb ik het echt tegen hem gezegd: zolang er geen airco komt, weiger ik seks. Hij zocht namelijk toenadering en alleen bij dat gefriemel brak het zweet me al uit, laat staan dat er een stomende sessie in de slaapkamer moest plaatvinden. Hij dacht dat ik een grapje maakte toen ik het zei, maar inmiddels zijn we een paar weken verder en houd ik mijn poot stijf. Mijn vriend geeft niet toe, zegt dat ik hem chanteer en dat ik me niet zo moet aanstellen, maar ik hou nog even vol. Mannen zijn uiteindelijk allemaal hetzelfde, dus ik gok er maar op dat het een kwestie van tijd is voor ik in een heerlijk koel huis kan vertoeven.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

