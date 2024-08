Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Goud! (2): ‘Piekploeg’ vier vrouwen zorgt voor iets wat in het roeien nog nooit gebeurde

Misschien stond je er als kijker helemaal niet bij stil: Nederland heeft bij het roeien op de Olympische Spelen nog nooit meer dan één keer goud gehaald. Dat feit is sinds vanmorgen geschiedenis. De ‘vier vrouwen zonder stuurman’ zorgen er voor dat we nu al toe zijn aan de meest succesvolle Zomerspelen voor de roeiers en roeisters ooit.

Het kwartet dames om een diepe buiging voor te maken, want de 2000 meter strijd tegen vooral de Britten was werkelijke zinderend: Marloes Oldenburg, Hermijntje Drenth, Tinka Offereins en Benthe Boonstra.

Nog meer goud niet ondenkbaar

Gisteren gaf een ander kwartet, Koen Metsemakers, Tone Wieten, Finn Florijn en Lennart van Lierop, het goede voorbeeld. Maar volgt er na dit goud van de ‘dubbelvier’ en van de oersterke roeivrouwen van vanmorgen nog meer? Dat is absoluut niet onmogelijk; zelfs heel goed denkbaar. Karolien Florijn, zus van Finn, roeit namelijk nog een finale in haar skiff en heeft… nog nooit verloren.



🔥🇫🇷 | GOUD! GOUD! GOUD! Nu valt het wel de goede kant op in de laatste meters! De vrouwen vier zonder doen het! Oldenburg, Drenth, Offereins en Boonstra zijn OLYMPISCH KAMPIOEN 🥇​🥇​ #Paris2024 📺 Stream Paris 2024 op HBO Max pic.twitter.com/pLLoCexYzl — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 1, 2024

Piekend naar de gouden medaille

Hoewel de ‘vier zonder stuurman’ de huidige wereldkampioenen zijn (WK in Belgrado 2023), is goud halen voor deze ploeg niet vanzelfsprekend. Niet zo vanzelfsprekend als dat misschien later voor de genoemde Karolien Florijn is (al moet zij het nog maar even doen). Marloes Oldenburg, Hermijntje Drenth, Tinka Offereins en Benthe Boonstra staan echter bekend als een absolute ‘piekploeg’. En wanneer piek je? Dat doe je op het juiste moment. In de finale van de Olympische Spelen in Parijs dus.

Wie zijn de vier dames van het goud?

Marloes Oldenburg (1988, Den Haag) kan veel in en op het water, want zij is voormalig wedstrijdzwemster. De deeltijd docent anatomie was succesvol als zwemster van de club Orca in Leeuwarden. Sinds 2017 is zij ook een kanjer in een roeiboot. De weg naar het WK en de Spelen in Parijs was er een met een grote hobbel, want bij een ritje mountainbiken brak zij in oktober 2022 een nekwervel.

Hermijntje Drenth (1994, Arnhem) behaalde in verschillende roeidisciplines al een behoorlijke karrenvracht aan zilver en brons, maar goud tot het WK en de Spelen-finale van vandaag niet eerder. De huidig Amsterdamse roeit nu precies tien jaar. Drenth werd ontdekt door Nico Rienks en dat is niet de minste. Rienks roeide ook naar Olympisch goud, in Seoel 1988 en Atlanta 1996.

De vakvrouw en het monster

Benthe Boonstra (2000, Bemmel) heeft volgens de NOS-commentator van dienst twee bijnamen: de vakvrouw en het monster. Zij kwam als laatste bij de ploeg, maar is inmiddels niet meer weg te denken. Boonstra wil na de Olympische Spelen afstuderen als arts. De liefde voor haar sport begon op een leuke manier: een jeugdroeikamp waaraan zij deelnam.

Tinka Offereins (1993, Amstelveen) won ook al heel wat zilver en brons voor zij in de gouden ploeg zonder stuurman terechtkwam. Het lid van club Okeanos maakt sinds 2020 deel uit van TeamNL Roeien. Haar hoogtepunt, tot nu toe dan waarschijnlijk, is deelname aan de Head of the Charles in Boston met de Holland Acht. Dit is een prestigieuze roeiwedstrijd die sinds 1965 jaarlijks gehouden wordt op de Charles River in Massachusetts, op het deel van de rivier dat Boston van Cambridge scheidt.

