Tienduizenden mensen tekenen petitie voor verblijfsvergunning Mikael, wat nu?

Een petitie aan asielminister Marjolein Faber waarin wordt opgeroepen de 11-jarige Mikael een Nederlandse verblijfsvergunning te geven, was vamorgen rond 10.30 uur al ruim 45.000 keer ondertekend.

De Raad van State oordeelde woensdag dat de in Nederland geboren jongen moet worden uitgezet naar Armenië, waar zijn moeder vandaan komt.

De moeder van Mikael kwam in 2010 naar Nederland. Ze deed toen een asielaanvraag, maar die werd niet goedgekeurd. Toch bleef ze in Nederland, waar Mikael werd geboren en vervolgens zijn hele leven heeft gewoond. De jongen had bij de minister een aanvraag ingediend om hem en zijn moeder een verblijfvergunning te verlenen. Dit deed hij op basis van de zogeheten Afsluitingsregeling.

Mikael en moeder waren uit beeld van instanties

Die regeling is bedoeld voor kinderen die volgens strikte regels geen verblijfsvergunning kunnen krijgen, maar al lang in Nederland wonen. De Raad van State ging niet mee in de aanvraag, omdat Mikael en zijn moeder langer dan drie maanden uit beeld zijn geweest van de betrokken instanties.

De initiatiefnemers en ondertekenaars van de petitie willen dat de overheid „werk maakt van humaan asielbeleid, waarbij gekeken wordt naar mensen en niet alleen naar de regels”. Ook willen ze dat Mikael en andere kinderen in soortgelijke situaties een verblijfsvergunning krijgen.

👇 'Kunnen niets doen' Het ministerie van Migratie kan niets doen in de zaak rond de in Nederland geboren Mikael (11) en zijn Armeense moeder. Dat zegt een woordvoerder van migratieminister Marjolein Faber, twee dagen nadat de Raad van State bepaalde dat de twee niet in Nederland mogen blijven. De verantwoordelijkheid ligt bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), aldus de woordvoerder. „Natuurlijk wordt hierover gesproken, maar het leidt niet tot een andere uitkomst.” De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft Faber opgeroepen om over de zaak te overleggen met de IND, maar Fabers woordvoerder ziet geen ruimte om iets aan de uitspraak te veranderen. „Wij zijn gewoon een ordinaire beleidsmachine.”

ANP

