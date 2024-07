Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Voorkomt een shotje olijfolie een kater?

Op social media gonst een ‘hack’ rond die een kater moet voorkomen. Het enige wat je moet doen is een scheut olijfolie achterover gooien voordat je gaat drinken, en de volgende dag voel je je als een zonnetje. Dat klinkt natuurlijk erg goed, maar is het te mooi om waar te zijn?

TikTok en Instagram barsten van de handige, maar soms ook vreemde hacks. Niet alleen zijn er tal van filmpjes op social media van mensen die hierbij zweren, ook muziekproducent Benny Blanco prees de hack in een uitzending van The Tonight Show.

Een scheutje olijfolie tegen een kater: werkt het?

Het idee achter deze hack is dat de olijfolie door het hoge vetgehalte je maag ‘bedekt’ en de snelheid waarmee je lichaam alcohol opneemt, vertraagt. Helaas: Justin Stebbing, hoogleraar biomedische wetenschappen aan de Anglia Ruskin University, betoogt in The Conversation dat er zeer weinig wetenschappelijk bewijs voor is.

„Ondanks de aantrekkingskracht ervan, mist deze bewering elke wetenschappelijke onderbouwing en moet het met veel scepsis worden benaderd”, stelt hij. Toch zegt hij ook dat de logica erachter wél klopt.

Dat houdt echter nog niet in dat het daadwerkelijk werkt. „Hoewel het waar is dat vet voedsel de opname van alcohol tot op zekere hoogte kan vertragen, is de effectiviteit van deze tactiek twijfelachtig. De absorptie van alcohol vindt voornamelijk plaats in de dunne darm, waarbij slechts ongeveer 20 procent wordt opgenomen in de maag. Dit betekent dat zelfs als olijfolie de eerste absorptie in de maag vertraagt, de meeste alcohol later in het spijsverteringsproces nog steeds wordt opgenomen.”

Kortom: olijfolie kan de kater uitstellen en langer laten duren, iets waar je ongetwijfeld niet op zit te wachten.

Wat kun je wel doen om een kater te voorkomen?

Goed, allereerst een inkoppertje: minder drinken. Metro sprak eerder Judith Noijen, senior preventiedeskundige bij Jellinek. Het feit dat je een kater hebt, heeft volgens Noijen volledig te maken met de hoeveelheid alcohol in jouw bloed. „Alcohol werkt namelijk vochtafdrijvend, waardoor je iets uitgedroogd raakt. Maar alcohol wordt daarnaast, als je het drinkt, ook omgezet in een schadelijke stof die een kater veroorzaakt.”

Het is in ieder geval altijd een goed idee om zowel voor, tijdens als na het drinken veel water te drinken. Maar kan voedsel dan helemaal niet helpen? „Voedingsmiddelen die rijk zijn aan eiwitten, vetten en complexe koolhydraten kunnen een evenwichtigere aanpak bieden om de effecten van alcohol te verzachten”, zegt professor Stebbing.

