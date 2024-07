Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoeveel schelen schadevrije jaren je in de kosten van een autoverzekering?

Het afsluiten van een autoverzekering is voor veel autobezitters een noodzakelijk kwaad. Maar wist je dat schadevrije jaren een aanzienlijke impact kunnen hebben op de kosten van je autoverzekering? In dit artikel duiken we dieper in wat schadevrije jaren precies zijn, hoe ze werken en hoeveel ze je kunnen schelen in de kosten van je autoverzekering.

Wat zijn schadevrije jaren?

Schadevrije jaren zijn de jaren waarin je geen schade claimt bij je autoverzekeraar. Voor elk jaar dat je zonder schade rijdt en dus geen schade claimt, krijg je een schadevrij jaar. Deze jaren worden bijgehouden door je verzekeraar en vormen de basis voor je no-claimkorting.

Hoe werken schadevrije jaren?

Voor elk schadevrij jaar krijg je een trede hoger op de bonus-malusladder. Deze ladder bepaalt de hoogte van je no-claimkorting. Hoe hoger je op deze ladder staat, hoe meer korting je krijgt op je premie. Het werkt als volgt:

Geen schade claimen : voor elk jaar dat je geen schade claimt, stijg je een trede op de ladder.

: voor elk jaar dat je geen schade claimt, stijg je een trede op de ladder. Schade claimen: wanneer je wel schade claimt, zak je meestal enkele treden. Het aantal treden dat je zakt, hangt af van je verzekeraar en de ernst van de schade.

Hoeveel schelen schadevrije jaren in de kosten?

Laten we eens kijken naar een voorbeeld om te zien hoeveel schadevrije jaren je kunnen schelen. Stel je voor dat de basispremie voor een autoverzekering 1000 euro per jaar is.

0 schadevrije jaren : je hebt geen schadevrije jaren opgebouwd, dus je krijgt geen korting. Je betaalt de volledige premie van 1000 euro.

: je hebt geen schadevrije jaren opgebouwd, dus je krijgt geen korting. Je betaalt de volledige premie van 1000 euro. 5 schadevrije jaren : je hebt vijf jaren schadevrij gereden. Afhankelijk van je verzekeraar kan dit je bijvoorbeeld een no-claimkorting van 50 procent opleveren. Je premie wordt dan 500 euro per jaar.

: je hebt vijf jaren schadevrij gereden. Afhankelijk van je verzekeraar kan dit je bijvoorbeeld een no-claimkorting van 50 procent opleveren. Je premie wordt dan 500 euro per jaar. 10 schadevrije jaren: met tien schadevrije jaren kan je korting oplopen tot wel 75 procent. Je betaalt dan slechts 250 euro per jaar.

Zoals je ziet, kunnen schadevrije jaren een aanzienlijk verschil maken in je jaarlijkse kosten.

Waarom zijn schadevrije jaren belangrijk?

Schadevrije jaren zijn belangrijk omdat ze je niet alleen helpen om je premiekosten te verlagen, maar ook omdat ze een indicatie zijn van je rijgedrag. Verzekeraars beschouwen bestuurders met veel schadevrije jaren als minder risicovol, wat betekent dat je een betrouwbaardere klant bent voor hen. Hierdoor ben je aantrekkelijker voor verzekeraars en kan je mogelijk betere voorwaarden krijgen.

Overstappen van verzekeraar

Bij het overstappen naar een andere verzekeraar worden je schadevrije jaren meegenomen. Dit betekent dat je opgebouwde korting niet verloren gaat. Het is echter altijd verstandig om te controleren hoe de nieuwe verzekeraar omgaat met schadevrije jaren en no-claimkorting, aangezien dit kan variëren. Een auto per direct verzekeren is natuurlijk altijd mogelijk, maar wel moet je in dit geval dus goed opletten.

Wat gebeurt er bij schade?

Het claimen van schade heeft invloed op je schadevrije jaren en dus op je premie. Als je bijvoorbeeld een schade van je Audi claimt, verlies je meestal een aantal schadevrije jaren en daalt je korting bij je Audi verzekering. De impact hiervan verschilt per verzekeraar en het type schade. Sommige verzekeraars bieden ook bescherming van schadevrije jaren aan, waarbij je eerste schadeclaim geen invloed heeft op je opgebouwde jaren.

Rij veilig en bespaar kosten

Schadevrije jaren spelen een cruciale rol in de kosten van je autoverzekering. Ze kunnen je honderden euro’s per jaar schelen en geven verzekeraars een beeld van je rijgedrag. Het loont dus zeker de moeite om schadevrij te blijven rijden en zo je kosten te verlagen. Bij het kiezen van een autoverzekering is het dan ook verstandig om niet alleen naar de premie te kijken, maar ook naar de opbouw en bescherming van schadevrije jaren. Zo haal je het meeste uit je autoverzekering en hou je de kosten zo laag mogelijk.