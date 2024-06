Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Maxim Hartman haalt ‘Oranjegevoel’ EK onderuit: ‘Vooral vrouwen’

Maxim Hartman gaf gisteravond bij Renze nogal zijn ongezouten mening over het EK Voetbal en het Oranjegevoel. Want Hartman zelf heeft dat saamhorige voetbalgevoel kennelijk helemaal niet.

Hartman is een sportliefhebber, en vooral fan van tennis, blijkt bij Renze. Maar als het EK ter sprake komt, schroomt Hartman niet om zijn duidelijke mening over ‘de Hollandse voetballiefhebber’ te delen. Overigens zijn de verwachtingen van het Nederlands elftal ietwat pessimistisch.

Maxim Hartman geeft mening over EK Voetbal

Hartman: „Is het hele EK, en ook WK, niet een achterhaald concept? Dat je namens je land speelt? Ik kijk als voetballiefhebber naar voetballers en of het nu Frankrijk of Nederland is die wint? Dat zal me echt een worst wezen.” En die woorden wekken nogal wat verbazing aan tafel. „Waarom zou ik voor Nederland zijn? Omdat ik toevallig hier uit een baarmoeder ben komen glijden? Dat slaat nergens op, wat heb ik gedaan daarvoor?”

Voetbalanalist Hans Kraay Jr. reageert: „Waarom zou je voor een ander land zijn dan?” Maar Hartman benadrukt dat hij van sport houdt, maar graag naar goede sporters en hun acties kijkt. Het land van herkomst interesseert hem niet.

‘Nederlands elftal verbindt’

Kraay Jr. snapt de visie van Hartman niet helemaal. „Heb jij helemaal niks chauvinistisch?”, vraagt presentator Renze Klamer. „Nee, want ik heb me ontwikkeld. Je gaat toch niet voor één club zijn? Ik zie volwassen gasten in de fitness die dragen een Ajax of Feyenoord-shirt. Dat is toch te sneu voor woorden?”, aldus Hartman.

Kraay Jr. blijft opkijken van de woorden van Hartman. Later legt zanger Nick Schilder uit dat het Nederlands elftal nog een van de weinige verbindende factoren in ons land is. Schilder vertelt dat het waanzin is als hooligans elkaar te lijf gaan, maar dat de voetbal wel nog steeds verbindt.

Renze Klamer nuanceert Hartman

Maar Hartman houdt voet bij stuk. Hij vindt het namelijk ook onzin dat we ons allemaal in het oranje kleden gedurende het EK. „Allemaal mensen in het oranje. Vooral vrouwen, die gaan dan ook ineens in het oranje. Dat is alleen maar zodat ze naar de kroeg kunnen gaan een single gast kunnen oppikken. Helemaal niet omdat ze van voetbal houden.”

Hij gaat nog even door. „Allemaal mensen gaan dan hun straat versieren, dat is toch walgelijk.” En hoewel Klamer nog probeert te nuanceren dat het om cultuur gaat, gaat dat er bij Hartman niet in.

