Hamas accepteert VN-resolutie over staakt-het-vuren in Gaza

Hamas zegt de resolutie van de VN-Veiligheidsraad te „accepteren”, maar wil wel nog onderhandelen over de details van een staakt-het-vuren in de Gazastrook. De raad van de Verenigde Naties riep Hamas maandag op om een door de Verenigde Staten gepresenteerd voorstel voor een staakt-het-vuren te aanvaarden. Israël zou volgens de Amerikanen al achter dat voorstel staan.

De Amerikaanse president Joe Biden kondigde het plan twee weken geleden aan en zei dat het om een Israëlisch initiatief ging. Hamas liet daarop nog weten dat het alleen akkoord zou gaan als de gevechtspauze zou leiden tot een permanent staakt-het-vuren en alle Israëlische troepen de Gazastrook zouden verlaten. Daar leek de Israëlische premier Benjamin Netanyahu niet toe bereid.

Biden sprak over een „alomvattend” voorstel. Het moet door middel van een stappenplan leiden tot de vrijlating van alle gijzelaars in ruil voor Palestijnse gevangenen. In de eerste fase, die zes weken moet duren, zouden de Israëlische troepen zich terugtrekken uit alle bewoonde gebieden van Gaza en zouden vrouwelijke, oudere en gewonde gijzelaars vrijkomen. In die periode zou ook veel meer humanitaire hulp het gebied kunnen bereiken en kunnen Israël en Hamas onderhandelen over de tweede fase: een permanent einde aan de gevechten. In die fase moeten alle gijzelaars vrijkomen en alle Israëlische troepen Gaza verlaten. In de derde fase moet de Gazastrook weer worden heropgebouwd en kunnen ook de resten van overleden gijzelaars worden overgedragen aan hun families.

Dat Hamas nu positief reageert op de VN-resolutie is volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken een „hoopvol teken”. Hij is op reis door het Midden-Oosten om steun te verzamelen voor het plan. Blinken herhaalde dinsdag dat Netanyahu achter het voorstel voor het staakt-het-vuren staat.

