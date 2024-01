Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

FC Twente-spits Ugalde naar Spartak Moskou

FC Twente heeft de transfer van Manfred Ugalde naar Spartak Moskou afgerond. De 21-jarige spits uit Costa Rica tekent in Rusland een contract voor 4,5 jaar, meldde de club uit Enschede.

Technisch directeur Arnold Bruggink reageerde realistisch op het vertrek van Ugalde. „We hadden graag gewild dat Manfred, bijvoorbeeld in de zomer, naar een club uit een interessantere competitie zou gaan”, zei Bruggink op de site van Twente. „We hebben daar menig gesprek met hem over gevoerd. Hij heeft echter aangegeven dat hij per se naar Spartak wil. Op het moment dat een club een speler een salaris biedt dat een veelvoud is van wat hij bij ons verdient, ben je als club kansloos.”

„Natuurlijk hadden we hem aan zijn contract kunnen houden, maar wat doet dat met een speler. We willen dat een speler heel graag voor FC Twente wil spelen. Een speler die dat niet wil, kun je dan maar beter laten gaan. Daarnaast is het zo, en daar wil ik eerlijk over zijn, dat het transferbedrag voor FC Twente-begrippen heel hoog is”, verklaarde Bruggink.

Gevoelige kwestie

Bruggink reageerde ook op de gevoelige kwestie van het zaken doen met Rusland. „Zakendoen met Rusland voelt natuurlijk niet goed, maar zoals gezegd, de speler wilde absoluut zelf weg en dan moet je naar een oplossing zoeken. Daarnaast is het zo dat Spartak Moskou niet op de sanctielijst staat en juristen hebben uitgezocht of we voldoen aan de eisen die de overheid heeft gesteld ten aanzien van zakendoen met Rusland. Er blijkt op dit gebied geen belemmering te zijn.”

Ugalde arriveerde in 2021 als huurling van Lommel SK in Enschede. Hij werd afgelopen zomer definitief overgenomen. In totaal maakte hij 21 treffers in tachtig wedstrijden voor Twente.

