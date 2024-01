Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hogeschool en CIDI verplaatsen alleen eerste les Holocaustlezing

De Hogeschool Utrecht en het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) verplaatsen alleen de eerste lezing van een reeks over de Holocaust en antisemitisme. Dat bevestigt CIDI-directeur Naomi Mestrum maandagavond na berichtgeving van De Telegraaf. Er blijkt meer tijd nodig te zijn om de veiligheid van het evenement te organiseren, aldus Mestrum.

Tot die conclusie komen de twee organisatoren na een gesprek met elkaar op maandag en met de gemeente Utrecht een dag eerder. Dat de beveiliging meer aandacht vraagt, concludeert de Hogeschool volgens Mestrum op basis van „binnengekomen berichten”. De gemeente helpt de school te inventariseren wat er precies nodig is, en de geplande datum van de eerste lezing op 7 februari komt daarom te vroeg.

Inhoudelijk is er niets veranderd aan de lezingencyclus, zegt Mestrum. „Beide partijen staan volledig in voor het programma en de sprekers. Zij bepalen ook de inhoud van de eigen colleges.” De inhoud was dan ook geen onderwerp van gesprek maandag, de manier waarop over de lezing is gecommuniceerd was dat wel.

Veiligheid sprekers

Zondag meldde de Hogeschool dat de reeks werd uitgesteld omdat de veiligheid van sprekers niet gegarandeerd kon worden. De Telegraaf meldde echter dat een woordvoerder had gezegd dat er meer tijd nodig was om de aanval door Hamas op Israël op 7 oktober „in een breder perspectief te plaatsen”. Die laatste verklaring kon op veel kritiek rekenen.

Nu wordt alleen de eerste lezing van 7 februari verplaatst naar achteraan de reeks, en start de serie op 12 februari met de geplande inhoud en spreker van die avond. „Dat heeft niets met de spreker van het eerste college te maken”, zegt Mestrum. De verplaatsing geeft de Hogeschool en gemeente meer tijd „om de reeks dusdanig te organiseren dat iedereen zich veilig voelt”.

Constructief gesprek

In een verklaring laat de Hogeschool maandagavond weten dat een „goed en constructief persoonlijk gesprek” met het CIDI en het Centraal Joods Overleg (CJO) tot de huidige planning heeft geleid. De voorzitter van het College van Bestuur van de school zou in het gesprek helder hebben gemaakt dat het belangrijkste punt is dat er „over de Holocaust gedoceerd kan blijven worden” en dat „de lezingenreeks door zal gaan”.

Het CJO noemde het eerdere besluit en uitleg van de Hogeschool „onaanvaardbaar” op de eigen website. „Het CJO vindt het onbegrijpelijk om een relatie te leggen tussen onderwijs over de Holocaust en de acties van de staat Israël na 7 oktober.” Volgens de organisatie brengt de huidige situatie geen verandering in hoe naar het wegvoeren en vermoorden van de Joodse bevolking tijdens de Tweede Wereldoorlog moet worden gekeken.

ANP

Reacties