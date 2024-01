Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening van Karel (26): ‘Ik heb 36.000 euro op de bank’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 26-jarige Karel, die na een carrière bij het Hilton heeft besloten de overstap naar het onderwijs te maken.

Beroep: pabostudent

Netto inkomen: 1200 euro (exclusief zorgtoeslag)

Woonsituatie: thuiswonend bij ouders

De Spaarrekening van Karel

Nadat Karel de Middelbare Hotelschool heeft afgerond, werkt hij een periode bij het Hilton. Als zijn contract niet wordt verlengd, besluit hij over te stappen naar het Duitse Hilton. Voor twee jaar woont en werkt hij bij onze oosterburen, maar uiteindelijk wil hij terug naar Nederland. Als stagebegeleider in het hotel ontdekt hij zijn liefde voor onderwijzen. Nu is hij vierdejaars pabostudent.

Wat vind je van het salaris in het onderwijs?

„Ik vind dat we een redelijk salaris verdienen. Nu verdien ik deels nog een studentsalaris. Maar straks ga ik rond de 3000 euro bruto verdienen. Afgelopen jaren is er stapsgewijs toch redelijk wat bijgekomen in het onderwijs.”

Ik vind dat we een redelijk salaris verdienen.

„Toch denk ik niet dat het salaris een rol speelt in het lerarentekort. Voornamelijk status en waardering voor de leerkracht zijn het probleem. Vroeger werd er toch anders naar een meester of juf gekeken. En daarnaast zou het een goed idee zijn om een vergoeding tijdens de opleiding aan te bieden. Nu worden de stages niet vergoed, terwijl je in andere vakgebieden met een stage wel een vergoeding krijgt.”

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Nu 36.000 euro.”

Wat vind je van dat bedrag?

„Ik ben daar blij mee, zeker als ik het vergelijk met mensen in mijn omgeving. Het is natuurlijk een hele hoop geld voor iemand van mijn leeftijd. Wat mij betreft is het een goede start in de aanloop naar een huis.”

Hoe kom je aan het spaargeld?

„Het grootste deel heb ik zelf gespaard en 10.000 euro komt uit een erfenis. Ik heb altijd gewerkt en heb ook constant als doel voor ogen gehad om te sparen. Als ik een spaardoel heb, dan zet ik dat geld gewoon direct apart.

Ik heb geen specifiek spaarbedrag voor ogen, het einddoel voor mij is echt een eigen huis. Ik denk dat ik wel 40.000 euro eigen geld nodig zal hebben en van mijn ouders krijg ik nog een schenking van 25.000 euro. Mijn partner – met wie ik een huis wil kopen – heeft ook nog een jubelton gekregen. Alles bij elkaar moet het voldoende zijn.”

Van mijn ouders krijg ik nog een schenking van 25.000 euro.

„Het liefst willen we een huis met een tuin, zodat je even naar buiten kunt gaan. Verder maakt het niet zo heel veel uit.”

Hanteer je een vaste spaarstrategie?

„Ik kijk altijd: wat komt er netto binnen? Dan trek ik de kosten van mijn auto daar vanaf, kijk ik globaal welk bedrag ik verder die maand nodig denk te hebben. Momenteel spaar ik 200 euro per maand en de rest besteed ik vooral aan leuke dingen. Mijn ouders vragen geen bedrag voor kosten en inwoning.”

Waar besteed je de rest van het geld voornamelijk aan?

„Het meeste gaat naar de auto, maar er gaat ook veel naar de leuke dingen. Ik houd van uiteten gaan, ik ga regelmatig naar Ajax. Mijn vriend en ik gaan eens in de zoveel tijd luxe uiteten. Het meest luxe wat we tot nu toe hebben gedaan was een sterrenrestaurant. Dan ben je wel enkele honderden euro’s per persoon kwijt. Ik denk dat ik gemiddeld zo’n 300 euro per maand besteed aan etentjes.”

Heb je ooit schulden gehad?

„Nee, mijn ouders hebben mijn studie altijd betaald. In mijn tijd op de Hotelschool kreeg ik ook nog studiefinanciering. Ik wilde zelf echt niet lenen. Ik vond uit huis gaan ook best wel gedoe. Werken naast je fulltime studie is best veel gevraagd, dus mede om die reden ben ik thuis blijven wonen. Er is toch altijd een studiedruk. Mijn partner en ik hebben nu besloten om actief te gaan zoeken als ik mijn studie heb afgerond.”

Waar geef je meer geld aan uit, dan je eigenlijk zou willen?

„Vooral aan eten en drinken. Ik woon in Castricum, maar ik werk in Amsterdam enNee daar zijn zoveel verschillende barretjes, koffietentjes, dingetjes. Dan kom ik daar langs onderweg naar het station en in een impuls wil ik dan toch weleens wat kopen.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Op dit moment zou ik dan toch het liefst kiezen voor meer salaris. Het zou heel fijn zijn als ik nu alvast mijn studentensalaris kon veranderen in een normaal salaris.”

Wat is je beste financiële tip?

„Zet altijd iets opzij. Al is het 10 euro per maand. Als je altijd een klein bedrag opzij zet, dan heb je altijd iets achter de hand. Je weet nooit wanneer je het nodig zult hebben.”

