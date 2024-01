Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Oppermachtig PSV na zege op FC Twente ook door in KNVB-beker

Het oppermachtige PSV blijft ook actief in het bekertoernooi. De ploeg van trainer Peter Bosz, die in de competitie tot nog toe ongenaakbaar is én bij de laatste zestien zit in de Champions League, bereikte de achtste finale van de KNVB-beker door FC Twente met 3-1 te verslaan.

Het betrof een inhaalwedstrijd uit de tweede ronde. Het duel zou eigenlijk op 21 december worden gespeeld, maar het veld in het Philips-stadion in Eindhoven was toen door zware regenval onbespeelbaar. De komende tegenstander in de achtste finales is wel regerend landskampioen Feyenoord, de huidige nummer 2 in de Eredivisie. Dat duel staat gepland voor woensdag 24 januari in Rotterdam.

De thuisploeg zag vlak voor de wedstrijd Joey Veerman wegvallen. De middenvelder was plotseling geblesseerd geraakt. Malik Tillmann nam zijn positie over.

Slordig

PSV domineerde het spel vanaf de eerste minuut. Er kwamen al snel doelpogingen van Yorbe Vertessen en Guus Til. Vertessen, de Belgische aanvaller die mogelijk deze transferperiode nog verkast, opende de score na 19 minuten. Hij schoot de bal van afstand fraai langs de kansloze Twente-keeper Lars Unnerstall.

Luuk de Jong kreeg een grote kans op de 2-0, maar de spits schoot de bal in het zijnet. Daarna zakte het wat in bij de koploper in de Eredivisie en kreeg Twente zowaar mogelijkheden. Keeper Joël Drommel, speciaal aangesteld voor de beker, moest een paar keer ingrijpen na slordig verdedigen van zijn defensie.

Overwicht

In de tweede helft zette PSV al snel de zaken recht. De Eindhovenaren controleerden de wedstrijd en beloonden het overwicht met een treffer van De Jong in de 55e minuut. Hij kopte de bal in het doel uit een hoekschop. Niet lang daarna had Guus Til na een fraaie aanval de 3-0 voor het intikken, maar hij miste. In de voortzetting erna scoorde Johan Bakayoko alsnog.

PSV leek de wedstrijd onbedreigd uit te spelen, maar onverwacht viel er een tegengoal van Manfred Ugalde. PSV liet zich in de slotfase echter niet van zijn stuk brengen. Hirving Lozano maakte zijn rentree na een langere blessureperiode. Hij viel in voor Vertessen na 70 minuten. Ook Noa Lang kreeg weer speelminuten.

ANP

Vorige Volgende

Reacties