Bekerwedstrijd tussen Hercules en SC Cambuur afgelast

De bekerwedstrijd tussen de amateurs van Hercules en SC Cambuur is afgelast. Beide ploegen zouden elkaar om 21.00 uur treffen op Zoudenbalch, het trainingscomplex van FC Utrecht. Het veld is echter onbespeelbaar.

Hercules stuntte eind december door Ajax uit te schakelen (3-2). Die wedstrijd werd gespeeld in stadion De Galgenwaard van FC Utrecht. Hercules hoopte dat het daar ook de achtste finale tegen SC Cambuur kon afwerken. Maar FC Utrecht wilde het veld sparen voor het thuisduel van zondag met PSV in de Eredivisie.

Scheidsrechter Jeroen Manschot, die in de buurt van Zoudenbalch woont, keurde het veld om 12.00 uur nog goed. Robin Hensgens, de beoogde arbiter voor het duel, zag om 17.00 uur ook geen grote problemen. Maar zo’n anderhalf uur voor de wedstrijd vond hij het bevroren veld toch te gevaarlijk voor de spelers van Hercules en SC Cambuur. De spelersbus van de bezoekers uit Leeuwarden was bijna in Utrecht toen het duel werd afgelast en is direct omgedraaid en richting Friesland gereden.

Het is nog niet bekend wanneer het bekerduel tussen Hercules en SC Cambuur wordt ingehaald. Mogelijk treffen beide ploegen elkaar komende dinsdag, een dag voor een andere achtste finale tussen Feyenoord en PSV.

