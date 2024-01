Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Prediker Hoblos gaat niet naar Jaarbeurs, ‘toegang ontzegd’

De Australische prediker Mohamed Hoblos zegt komend weekend niet fysiek aanwezig te zijn in de Jaarbeurs om te spreken op uitnodiging van de stichting Dawah Groep. Dat laat hij weten in een video op de Facebookpagina van de stichting, die donderdag is geplaatst. Hij zegt dat hem de toegang is ontzegd, maar door wie en waar precies is niet duidelijk.

In het filmpje zegt hij dat de bijeenkomst, die wordt georganiseerd door de Dawah Groep Utrecht, wel doorgaat. Hij roept mensen op om de bijeenkomst te bezoeken.

Eerder donderdag pleitte een deel van de Tweede Kamer voor een inreisverbod voor de islamitische prediker, die radicale uitspraken zou hebben gedaan. Zo zou hij gezegd hebben dat wie Hamas veroordeelt een verrader is. Burgemeester Dijksma zei eerder donderdag dat ze tegen de komst is van Hoblos naar Utrecht.

