Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Biden kondigt aan dat luchtaanvallen op Houthi’s doorgaan

De luchtaanvallen op de Houthi’s in Jemen gaan door omdat die rebellen schepen op de Rode Zee blijven aanvallen, verklaart de Amerikaanse president Joe Biden.

De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk voerden eind vorige week voor het eerst aanvallen uit op de Jemenitische rebellen, om nieuwe aanvallen op commerciële scheepvaart te voorkomen. De VS bestookten daarna ook zelf nog doelen in Jemen. Verslaggevers vroegen Biden of het heeft gewerkt. „Als je zegt ‘werken, stoppen ze de Houthi’s?’ Nee. Gaan ze door? Ja”, aldus de president.

Het Witte Huis meldde even later dat de Amerikaanse strijdkrachten donderdag nieuwe luchtaanvallen hebben uitgevoerd. Daarbij werden antischeepsraketten getroffen. De Houthi’s hadden die raketten op de Rode Zee gericht en troffen voorbereidingen voor de lancering, aldus een woordvoerder.

De door Iran gesteunde Houthi’s hebben deze week meerdere schepen aangevallen met drones en raketten. Hun doelwitten waren aanvankelijk alleen vaartuigen die een link met Israël hebben, als steunbetuiging voor Hamas en de Palestijnse bevolking in de Gazastrook. Maar nu worden ook Amerikaanse en Britse schepen als doelwit beschouwd.

ANP

Reacties