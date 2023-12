Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Koploper Bayer Leverkusen in topper niet langs Borussia Dortmund

Koploper Bayer Leverkusen heeft voor de tweede keer dit seizoen puntenverlies geleden in de Bundesliga. De topper tegen Borussia Dortmund eindigde in een 1-1-gelijkspel.

Leverkusen staat na dertien competitiewedstrijden op 35 punten en heeft nu evenveel verliespunten als achtervolger Bayern München, dat een duel minder heeft gespeeld. Op 15 september werd het in München 2-2 tussen beide ploegen.

Dortmund nam in Leverkusen na 5 minuten al de leiding. Spits Niclas Füllkrug bediende vleugelverdediger Julian Ryerson, die Leverkusen-doelman Lukas Hradecky passeerde. Het was voor Leverkusen de eerste achterstand dit seizoen in eigen huis.

Gelijkmaker

De ploeg van trainer Xabi Alonso werd daarna sterker, met Oranje-international Jeremie Frimpong als een van de opvallendste spelers. Hij stelde op slag van rust Florian Wirtz in staat om te scoren, maar de gelijkmaker werd afgekeurd wegens buitenspel van Victor Boniface.

In de tweede helft bleef Leverkusen zoeken naar de 1-1. Die viel ruim tien minuten voor tijd. De net ingevallen Patrik Schick behield in het strafschopgebied het overzicht en liet Boniface scoren.

Bij Borussia Dortmund, dat vijfde staat in de Bundesliga, bleef Oranje-international Donyell Malen het gehele duel op de bank.

