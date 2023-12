Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

IS eist dodelijke bomaanslag tijdens mis op Filipijnen op

Islamitische Staat (IS) heeft de bomaanslag opgeëist op de Filipijnen waarbij zondag vier mensen om het leven kwamen. „Soldaten van het Kalifaat brachten een bom tot ontploffing op een grote bijeenkomst van christenen in de stad Marawi”, schreef de groep op Telegram.

Bij de aanslag, die tijdens een katholieke mis plaatsvond, raakten ook zo’n vijftig mensen gewond, meldden de politie en het leger. Drie vrouwen en een man kwamen om het leven. De gewonden werden naar ziekenhuizen gebracht.

De Filipijnen zijn overwegend katholiek, maar in Marawi is de bevolking in meerderheid islamitisch. Marawi ligt op het eiland Mindanao, ongeveer 800 kilometer ten zuiden van hoofdstad Manilla.

ANP

