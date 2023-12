Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

FC Volendam boekt in Heerenveen eerste zege in uitwedstrijd

FC Volendam heeft tegen sc Heerenveen de eerste overwinning van het seizoen in een uitwedstrijd geboekt. Het werd 1-2 in het Abe Lenstra Stadion, waar de Friezen juist vier competitiewedstrijden op een rij hadden gewonnen.

De Volendammers kwamen na een klein half uur op voorsprong via Bilal Ould-Chikh, die profiteerde van een fout in de defensie van de Noor Oliver Braude. Ould-Chikh punterde de bal met links fraai langs keeper Andries Noppert.

Kort na rust verdubbelde Lequincio Zeefuik de voorsprong van FC Volendam. Zeefuik stuurde Syb van Ottele met een aantal kapbewegingen de verkeerde kant op en schoot de bal bekeken in de open hoek.

sc Heerenveen-trainer Kees van Wonderen voerde kort daarop twee offensieve wissels door en zag die keuze beloond. Ion Nicolaescu zorgde in de 65e minuut voor de aansluitingstreffer, maar in het laatste halfuur wist Heerenveen de negende nederlaag van het seizoen niet meer af te wenden.

In de slotfase trok Volendam zich met elf man terug en wist de thuisploeg niet al te veel gevaar te stichten. Noppert ging nog mee naar voren in blessuretijd, maar een heldenrol was niet weggelegd voor de international.

FC Volendam, dat nu op 11 punten staat, wist voor het eerst sinds de 4-1-zege op 3 mei 1998 in de Eredivisie van Heerenveen te winnen. Heerenveen won alle zes daaropvolgende ontmoetingen in de Eredivisie.

ANP

Reacties