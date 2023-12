Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Achterstand Barcelona loopt op na gelijkspel in Valencia

FC Barcelona heeft voor de derde wedstrijd op een rij niet weten te winnen. De ploeg van Oranje-international Frenkie de Jong kwam bij Valencia niet verder dan een gelijkspel: 1-1.

Met het punt neemt Barcelona de derde plaats over van Atlético Madrid, dat eerder op zaterdag met 2-0 verloor van Athletic Club in Bilbao. De Catalanen hebben 35 punten, 6 punten minder dan koploper Girona en 4 punten minder dan Real Madrid. De drie concurrenten hebben wel een wedstrijd minder gespeeld.

Barcelona had in de laatste competitiewedstrijd tegen Girona (2-4) en het Champions Leagueduel met Antwerp (3-2) zeven treffers geïncasseerd en was in Valencia ook dicht bij een vroege achterstand. Valencia-aanvaller Roman Yaremchuk dwong keeper Iñaki Peña tot een knappe redding met een schot uit de draai. Robert Lewandowski was namens Barcelona gevaarlijk met een acrobatische volley.

De Jong, die tegen Antwerp door ziekte ontbrak, was in de 55e minuut belangrijk bij de 1-0 van Barcelona. De middenvelder vond Raphinha met een fraaie bal achter de verdediging en de Braziliaan bood João Félix een niet te missen kans. Hugo Guillamón bracht Valencia 20 minuten voor tijd weer langszij met een mooi schot in de kruising. Ferran Torres en Raphinha misten in het vervolg nog grote kansen namens Barcelona.

Voor aanvang van de wedstrijd was er buiten het stadion een protest tegen Valencia-eigenaar Peter Lim. De demonstranten waren van mening dat het financieel en sportief niet goed gaat bij de club.

