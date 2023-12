Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Legerchef Israël: dood drie gijzelaars mijn verantwoordelijkheid

De chef van het Israëlische leger, Herzi Halevi, heeft op X gezegd dat hij als leidinggevende de verantwoordelijkheid draagt voor het doodschieten van de drie gijzelaars door eigen soldaten op vrijdag.

„Het leger, en ik als commandant, zijn verantwoordelijk voor wat er is gebeurd, en we zullen er alles aan doen om te voorkomen dat dergelijke incidenten bij toekomstige gevechten opnieuw plaatsvinden”, zei hij in een videoboodschap.

Hij zei ook dat de soldaten de strijdregels hebben overtreden door te schieten op mensen met witte vlaggen die zich wilden overgeven. „De drie gijzelaars hebben er alles aan gedaan zodat we ze konden herkennen. Ze hadden hun T-shirts uitgedaan zodat we konden zien dat ze geen bomgordel om hadden”, aldus Halevi.

Tegelijkertijd gaf hij toe dat de spanning van het moment ertoe heeft geleid dat al die signalen werden genegeerd.

In zijn videoboodschap noemt hij de namen van de drie omgekomen Israëli’s: Yotam Haim, Alon Shamriz en Samer El-Talalka. „Die zeventig dagen in de hel overleefden, en dan werden gedood door het vuur van onze eigen strijdkrachten.”

ANP

