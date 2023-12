Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ajax verslaat AEK Athene en gaat verder in Conference League

Ajax heeft de thuiswedstrijd tegen AEK Athene gewonnen (3-1). De club stelde met die zege de derde plaats in de poule van de Europa League veilig. Ajax mag daardoor na de winterstop aan een tussenronde van de Conference League deelnemen. Chuba Akpom scoorde tweemaal voor de thuisploeg in de Johan Cruijff ArenA.

De spits kopte Ajax in de 5e minuut op voorsprong na een foutje van doelman Giorgos Athanasiadis van de bezoekers. Levi García, een oud-speler van AZ, tekende in de 11e minuut voor de gelijkmaker.

Kenneth Taylor schoot Ajax in de 21e minuut weer op voorsprong, op aangeven van de 17-jarige Jorrel Hato die de geblesseerde Steven Bergwijn als aanvoerder verving. Akpom maakte in de 56e minuut ook het derde doelpunt van de thuisploeg. Hij miste in de slotfase ook nog drie grote kansen.

Ajax speelde ook zonder de geschorste Steven Berghuis. Brian Brobbey haakte in de rust geblesseerd af en Devyne Rensch kon in de tweede helft ook niet verder.

ANP

