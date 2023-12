Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geen besluit over miljarden voor Oekraïne op EU-top

De EU-leiders zijn er niet in geslaagd het eens te worden over een steunpakket van miljarden euro’s voor Oekraïne, zegt demissionair premier Mark Rutte. Na urenlang onderhandelen op de EU-top in Brussel blijft Hongarije dwarsliggen. De regeringsleiders praten in januari verder over steun aan Oekraïne en Rutte denkt „dat we er dan uit gaan komen”.

De EU-top kreeg een vliegende start met een onverwacht akkoord over het openen van toetredingsonderhandelingen met Oekraïne en Moldavië. Dat gold vooraf juist als de mogelijk hardste dobber, omdat Hongarije vast van plan leek dat te blokkeren. Maar premier Viktor Orbán bewaarde het echte verzet tot de onderhandelingen over de verhoging van de EU-begroting.

De andere 26 EU-landen willen nog eens 17 miljard euro aan giften en 33 miljard aan gunstige leningen voor Oekraïne uittrekken de komende vier jaar. Voor andere belangrijke zaken, zoals het in goede banen leiden van migratie, zouden ze 4 miljard euro extra over hebben.

Nederland wilde behalve het extra geld voor Oekraïne eigenlijk helemaal geen verhoging van de EU-begroting. Maar deze „kleine schade” vindt Rutte te verdedigen. De verhoging zou Nederland volgens de demissionair premier „50, 60, 70 miljoen per jaar” kosten – „dat valt bijna weg in de plooien”. Bovendien zou een flink deel van het geld bestemd zijn voor migratie, een belangrijk punt voor Nederland.

