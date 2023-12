Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

AZ verliest van Legia en is uitgeschakeld in Conference League

AZ is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de knock-outfase in de Conference League. De Alkmaarders van coach Pascal Jansen verloren met 2-0 bij Legia Warschau. AZ had een overwinning nodig om zich te plaatsen voor het verdere verloop van het toernooi, maar eindigt als derde in de groep.

Yuri Ribeiro scoorde in de eerste helft voor de Poolse ploeg. Blaz Kramer kopte in de slotfase de 2-0 binnen. AZ-aanvoerder Bruno Martins Indi werd in de tweede helft na een sliding met rood van het veld gestuurd.

Trainer Jansen liet keeper Rome-Jayden Owusu-Oduru debuteren in het doel van AZ. De 19-jarige doelman is de vervanger van de Australiër Mathew Ryan die bij een ongeluk op de training een gebroken jukbeen opliep. Ook Dani de Wit stond in de basis van de Alkmaarders. De middenvelder begon afgelopen zondag tegen Almere City nog op de bank.

Geen grote kansen

AZ had een overwinning nodig in de Poolse hoofdstad en begon ook aanvallend. Dat leidde tot enkele corners, maar grote kansen leverde het niet op in de wedstrijd die met vertraging begon omdat eerst de rook van het vuurwerk moest optrekken. Legia kwam in de 34e minuut op voorsprong. Owusu-Oduro bleef iets te lang staan bij een voorzet vanaf rechts van Josué en daardoor kon Yuri Ribeiro binnenkoppen.

In het begin van de tweede helft zette AZ druk. Vangelis Pavlidis kon een voorzet van David Møller Wolfe niet goed aannemen en binnenwerken. Het werd nog lastiger voor de spelers van Jansen toen Martins Indi kort daarop met rood van het veld moest. De AZ-aanvoerder zette een sliding in op Josué en werd door arbiter Harald Lechner weggestuurd.

Legia besliste de wedstrijd in de 81e minuut. Josué zette voor op de ingevallen Kramer, die de bal hard langs doelman Owusu-Oduro kopte. Legia komt door de zege op 12 punten in groep E en plaatst zich net Aston Villa, dat met 1-1 gelijkspeelde bij HSK Zrinjski, voor de volgende fase van het toernooi. AZ eindigt met 6 punten. Zrinjski heeft er vier.

ANP

Vorige Volgende

Reacties