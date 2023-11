Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Verstappen pakt poleposition voor slotrace Formule 1 in Abu Dhabi

Max Verstappen is van plan zijn ongekend dominante seizoen extra glans te geven in de slotrace van de Formule 1. De coureur van Red Bull, die al wekenlang verzekerd is zijn derde wereldtitel, veroverde overtuigend poleposition voor de Grote Prijs van Abu Dhabi.

Het was voor het vierde jaar op rij dat hij de kwalificatierace won op het Yas Marina Circuit en zijn twaalfde pole van dit seizoen. Het betekent dat Verstappen zondag vanaf de beste startpositie op jacht kan naar zijn negentiende zege van het jaar.

De snelheid die Verstappen in de kwalificatie liet zien, was toch ietwat verrassend. In de trainingen had de Nederlander niet laten zien waartoe de Red Bull in staat was. In de derde training op zaterdagochtend reed hij pas de zesde tijd en mopperde hij over de balans van zijn ‘springende’ auto.

Juiste afstelling

Maar in Q1 bleek al dat Red Bull de juiste afstelling had gevonden. Verstappen reed het hardst van allemaal en hij herhaalde dat in Q2 en Q3. In die laatste sessie zette hij in zijn eerste run 1.23,445 neer en op die tijd beten al zijn concurrenten zich stuk.

Charles Leclerc noteerde de tweede tijd in zijn Ferrari; hij gaf 0,139 seconde toe op Verstappen. De Australiër Oscar Piastri (McLaren) reed de derde tijd; hij was 0,337 seconde minder snel dan de wereldkampioen. Sergio Pérez, de Mexicaanse teamgenoot van Verstappen, reed aanvankelijk de vijfde tijd, maar hij was in zijn snelste ronde ergens buiten de baan gekomen, waardoor die tijd werd geschrapt.

Contact met auto

„Het was best wel raar”, zei Verstappen na afloop in het interview op het circuit. „Het hele weekend waren we aan het worstelen met de auto, maar we vonden toch een verbetering voor de kwalificatie. Ik had nu contact met de auto. Ik heb geen idee hoe goed ik zal zijn in de race, maar normaal gesproken zal dat redelijk goed gaan.”

Verstappen behaalt zondag bij winst zijn 54e GP-zege in zijn carrière en dan passeert hij de Duitser Sebastian Vettel in de ranglijst aller tijden. De Nederland komt dan op de derde plaats, achter Lewis Hamilton (103 zeges) en Michael Schumacher (91 zeges).

ANP

Reacties