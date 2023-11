Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Stroef Oranje plaatst zich met kleine zege op Ierland voor EK

Het Nederlands elftal heeft zich geplaatst voor het Europees kampioenschap voetbal van komende zomer in Duitsland. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman won zonder groots te spelen in de Johan Cruijff ArenA met 1-0 van Ierland en verzekerde zich in groep B van de tweede plaats achter het ongenaakbare Frankrijk.

Oranje sluit de poulefase komende dinsdag in Portugal af tegen Gibraltar en hoort op 2 december wie de tegenstanders zijn in de groepsfase van het EK. Voordat de voorbereiding op het EK begint, komt Nederland nog maar één keer bij elkaar. Tijdens twee oefenwedstrijden in maart hoopt Koeman de basis te leggen. Dat er nog veel werk te verrichten is, bleek tegen Ierland wel.

Koeman wil richting het EK vooral uitzoeken wie hij op het middenveld het beste kan koppelen aan spelmaker Frenkie de Jong. Jerdy Schouten is bij PSV bezig aan een sterk seizoen en kreeg tegen Ierland vanaf het begin de kans. Hij speelde met Tijjani Reijnders, die de vorige interlandperiode een goede indruk maakte, naast zich. Xavi Simons was de meest aanvallende middenvelder.

Weghorst

Na balverlies van Quilindschy Hartman kreeg Ierland in de beginfase de eerste schietkans. Nederland werd in de 11e minuut voor het eerst gevaarlijk en dat leverde direct een doelpunt op. Na een dieptepass van de sterk spelende verdediger Stefan de Vrij kon Wout Weghorst ongehinderd richting het doel lopen. De spits van Hoffenheim schoot de bal in de korte hoek, hoog in het dak van het doel: 1-0.

Het vroege doelpunt betekende niet dat Nederland bevrijd ging spelen. Ierland hield de boel gesloten en de ploeg van Koeman voetbalde fantasieloos en in een te laag tempo. Reijnders kreeg enkele schietkansen, maar echt gevaarlijk werd Oranje niet.

Goede kansen

Koeman gaf zijn basisformatie de kans op herstel en na rust ging het wat beter. Nederland creëerde in de beginfase enkele goede kansen. Simons was in de 48e minuut dicht bij zijn eerste interlanddoelpunt, maar hij schoot de bal tegen de hak van Cody Gakpo. Weghorst stuitte van dichtbij op de keeper en Reijnders raakte de paal.

Ierland leek uit het niets uit een counter langszij te komen, maar invaller Adam Idah stond buitenspel. Ook in de fase daarna kreeg Nederland voldoende mogelijkheden, maar een tweede treffer viel niet. Ierland probeerde tegen het einde van het duel wat meer aan te dringen, maar een tegentreffer bleef Oranje bespaard.

ANP

Vorige Volgende

Reacties