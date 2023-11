Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Washington Post: voorlopig akkoord Israël en Hamas over onderbreking conflict

Israël en Hamas hebben volgens The Washington Post een voorlopig akkoord bereikt over een tijdelijke onderbreking van de oorlog en het vrijlaten van tientallen gijzelaars.

In de overeenkomst zou staan dat tientallen in Gaza gegijzelde vrouwen en kinderen worden vrijgelaten en dat beide partijen vijf dagen lang geen gevechtsoperaties uitvoeren. In die periode zou ook meer humanitaire hulp, inclusief brandstof, aan Gaza worden geleverd vanuit Egypte. De deal is volgens de krant tot stand is gekomen met behulp van de Verenigde Staten.

ANP

