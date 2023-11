Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Concert Taylor Swift in Brazilië toch uitgesteld om extreme hitte

Het tweede concert van Taylor Swift in Rio de Janeiro is toch uitgesteld wegens de extreme hitte in het land. Een fan kwam vrijdag bij de eerste show om het leven door oververhitting. De organisatie maakte daarop bekend bij de tweede show water uit te delen en extra personeel in te zetten.

Uiteindelijk werd besloten de show af te gelasten. Deze wordt aanstaande maandag ingehaald.

„Ik schrijf dit vanuit mijn eigen kleedkamer in het stadion. Er is besloten het concert uit te stellen door de extreme temperaturen in Rio”, schrijft Swift op haar Instagram. „De veiligheid en het welzijn van mijn fans, mede-artiesten en crew staan bij mij altijd op de eerste plek.”

Water

Het slachtoffer van vrijdagavond is de 23-jarige Ana Clara, die vooraan stond en vlak voor het concert onwel werd. Ter plaatse zou ze zijn gereanimeerd waarna op weg naar het ziekenhuis een tweede hartstilstand volgde.

In Rio de Janeiro lag de gevoelstemperatuur donderdag rond de 58,5 graden. Veel fans klaagden over het feit dat er geen water mee naar binnen mocht het stadion in. Swift deelde zelf wel flesjes uit tijdens de show. Bij de tweede show zouden fans wel water mee naar binnen mogen nemen.

Swift treedt volgens de planning zondag ook op in Rio de Janeiro. De zangeres staat volgende week vrijdag, zaterdag en zondag in São Paulo. Het is niet bekend of die shows doorgaan.

ANP

Reacties