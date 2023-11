Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Oranje met zes wijzigingen in uitduel met Gibraltar

Bondscoach Ronald Koeman heeft de basisopstelling van het Nederlands elftal op zes plaatsen aangepast in vergelijking met het met 1-0 gewonnen thuisduel van zaterdag met Ierland. In de uitwedstrijd tegen Gibraltar blijven Denzel Dumfries, Daley Blind, Jerdy Schouten, Xavi Simons, Tijjani Reijnders en Cody Gakpo buiten de basis. Jordan Teze, Mats Wieffer, Teun Koopmeiners, Joey Veerman, Calvin Stengs en Donyell Malen zijn hun vervangers.

Koeman kiest tegen het nog puntloze Gibraltar voor een 4-3-3-systeem. Tegen Ierland voetbalde Oranje nog in een 5-3-2-formatie. De vijf spelers die hun basisplaats behouden zijn doelman Bart Verbruggen, verdedigers Virgil van Dijk (aanvoerder), Stefan de Vrij en Quilindschy Hartman en aanvaller Wout Weghorst.

Oranje is al geplaatst voor het EK en kan koploper Frankrijk in groep B niet meer achterhalen. De thuiswedstrijd tegen Gibraltar, dat zaterdag met 14-0 van de Fransen verloor, eindigde in maart in 3-0.

Opstelling Nederland: Verbruggen; Teze, De Vrij, Van Dijk en Hartman; Wieffer, Koopmeiners en Veerman; Stengs, Weghorst en Malen.

