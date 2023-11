Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Oranje besluit EK-kwalificatie met ruime zege (0-6) op Gibraltar

Het Nederlands elftal heeft de kwalificatiereeks voor het Europees kampioenschap voetbal van volgend jaar afgesloten met een ruime overwinning. Oranje was in Faro veel te sterk (0-6) voor de nog puntloze hekkensluiter Gibraltar.

Calvin Stengs opende in de 10e minuut de score, waarna Mats Wieffer de voorsprong halverwege de eerste helft met zijn hoofd verdubbelde. Beide Feyenoorders scoorden nog niet eerder voor Nederland. Teun Koopmeiners was voor rust ook nog trefzeker.

In de beginfase van de tweede helft noteerde Stengs zijn tweede treffer en in de 62e minuut scoorde hij nog eens. Invaller Cody Gakpo bepaalde de eindstand. Verdediger Jorrel Hato en aanvaller Thijs Dallinga maakten na rust hun debuut voor Oranje, dat zich zaterdag dankzij een zege van 1-0 op Ierland al voor het EK had geplaatst.

De loting voor het EK, dat op 14 juni in Duitsland begint, is op zaterdag 2 december in Hamburg.

