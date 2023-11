Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Madelon (20) was achter de kassa van de Appie nog bang voor risico’s, nu verzorgt zij marketing voor grote opdrachtgevers

Waar de één op 30-jarige leeftijd nog aan het studeren is, droomt een ander als 18-jarige nog wat onzekere studente en caissière over een eigen bedrijf. En laat het niet alleen bij die droom. Madelon van de Kamp heeft als amper twintiger een ‘allround marketingstudio’ voor elkaar gekregen en vertelt erover in Metro‘s rubriek Jong en Ondernemend.

Madelon van de Kamp volgde twee jaar geleden een mbo-opleiding Mediacommunicatie en werkte met veel plezier als caissière bij de Appie. Hoewel zij in supermarkt Albert Heijn absoluut niet baalde van haar bijbaan, was zij ook een type om een grote uitdaging, zoals een eigen bedrijfje, aan te gaan. De droom was er… en werd werkelijkheid.

Een schoolgenoot pushte Madelon haar droom na te jagen en zij besloot zich als grafisch ontwerper in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Nu eerlijk tegen Metro: „Zonder verwachtingen.” Maar ja, de onderneemster in spe bleek video, fotografie, sociale media en dat in combinatie met campagnes bedenken zó leuk te vinden, dat Madelon ervoor ging.

Naam: Madelon van de Kamp

Leeftijd: 20 jaar

Woonplaats: Kampen

Functie: Eigenaar marketingbedrijf Madès Content

Studies: mbo Mediacommunicatie en (momenteel naast het werk) hbo Communicatie in Utrecht. „Ik werk dus nu ook vaak in de trein, in de avond en in het weekend.”

Jong en Ondernemend met grote opdrachtgevers

Madès Content heet haar eenmanszaak, met freelancers die bijspringen als Madelon er zelf even niet uitkomt. De marketingstudio bedenkt campagnes en heeft in de nog maar zo korte tijd al voor opdrachtgevers als BAM, KWF Kankerbestrijding en de Belastingdienst gewerkt.

Het doel van Madelon, daar is zij inmiddels heel duidelijk over: „Madès Content uitbouwen naar een midden- en kleinbedrijf met een sfeervol team waarbij uitdagingen worden opgezocht en we elkaar motiveren. Madès staat voor a good change, ik wil projecten op de kaart zetten die impact maken en van grote betekenis zijn voor de maatschappij. Het onderliggende doel is emotie opwekken bij mensen. Denk daarbij aan bedrijven als SIRE of reclames van het ministerie van Defensie.”

Hoe krijg je dat op zo’n jonge leeftijd allemaal voor elkaar? Dat vraagt Metro wekelijks aan ondernemers in Jong en Ondernemend.

Jong en ondernemend, maar dat was niet vanzelfsprekend

Wat voor meisje was de caissière van Albert Heijn twee jaar geleden?

Madelon van de Kamp: „Een ambitieuze meid, maar nog wel iemand die bang was om risico’s te nemen. Zo’n persoon als Vera, die eerder in deze rubriek verscheen, daar kon ik toen echt tegen opkijken. In de supermarkt vond ik het sinds mijn 16e fijn, omdat ik er in een hele veilige bubbel zat. Al mijn leeftijdsgenoten deden hetzelfde, of werkten in de horeca. Dat verbreken vond ik eigenlijk veel te spannend. Hoe leuk het werk echter ook was, ik begon te merken dat ik wat meer uitdaging nodig had.”

Wanneer en hoe ging het knopje van het risicoloze meisje om?

„Op het mbo had een klasgenoot van mij een eigen bedrijfje als zzp’er. Net als andere verhalen van mensen die zo’n risico durfden te nemen, vond ik dat vet. Ik begon bij haar een beetje te peilen van hoe ze dat deed, waar zij was begonnen en of ze een stappenplan had. Zij vertelde dat de eerste stap die ik moest nemen naar de KvK gaan was. ‘Je moet als eerste stap je inschrijven, 50 euro betalen en gewoon beginnen’, kreeg ik te horen. En ‘het klinkt allemaal veel spannender dan het is’. Toen begon ik over ‘ja, maar wát dan?’ te denken, ik zag allemaal beren op de weg. Mijn klasgenoot overtuigde me dat het leuk was en dat een handelsnaam achter de hand hebben altijd handig zou zijn.”

„Ik heb me toen ingeschreven met een naam die mijn vader had bedacht, Creativity Gets You. Super standaard naam, haha, maar ik dacht ‘ik moet het nu écht doen’. Stap twee was het delen met mijn netwerk… dat ik helemaal niet had. Toch heb ik maar gedeeld dat ik voor mezelf was begonnen en dat hartstikke spannend vond. Toevallig kreeg ik een berichtje van een bedrijf waarvan de grafisch ontwerper was weggegaan. Zo had ik opeens mijn eerste klant, waarna ik ook nog even bij Albert Heijn ben blijven werken hoor.”

Jong en Ondernemend met vader als goede voorbeeld

Begon jouw ondernemersbloed te stromen door die klasgenoot of zat het er altijd al een beetje in?

„Mijn vader heeft zijn eigen bedrijfje in verzekeringen, totáál iets anders. Maar als kind groeide ik daar een beetje mee op. Hoe ouder ik werd, hoe leuker mij dat leek. Klantencontacten, alles wat er als zzp’er bij komt kijken, eigen tijdsindeling en iets zelf helemaal opbouwen, dat vond ik vanaf toen heel vet. Ik vraag nog veel aan mijn vader. Het lijkt me geweldig om straks iets zelf te kunnen runnen zoals hij dat nu doet. Nou ja, en dan op mijn eigen wijze natuurlijk.”

Als je op een verjaardag moet uitleggen wat Madès doet, wat vertel je dan?

„Ik heb een standaard riedeltje: dat ik mijn eigen bedrijf in de mediabranche heb, waarmee ik verschillende mediafacetten oppak. Daarna zeggen mensen ‘huh, wat bedoel je?’ en leg ik uit dat ik grafisch ontwerp, campagnes ontwikkel, fotografeer, video en foto’s edit. Eigenlijk alles wat je bij een marketingstudie doet, maar dan zzp-gericht.”

Je wilt graag opdrachten bedenken en uitvoeren die van betekenis zijn voor de maatschappij? Betekent dat dat je ‘nee’ zegt als het niet zo is?

„Absoluut niet. In bijna alles wat bedrijven willen neerzetten kan wel iets positiefs zitten voor de maatschappij. Er zijn uitzonderingen, want ik zou altijd nee zeggen tegen een opdracht van de tabaksindustrie. Ik wil en ga niet iets neerzetten wat kwade bedoelingen heeft, daar ben ik fors op tegen. Maar over het algemeen zijn er heel veel positieve bedoelingen voor de wereld.”

Ik zou altijd nee zeggen tegen een opdracht van de tabaksindustrie.

Een mbo’er die wél iets kan betekenen

Was dat je karakter ook voordat je je onderneming startte?

„Ik liep altijd rond met het idee dat een mbo’er niet zoveel aan de maatschappij kan geven. Daardoor onstond mijn discipline dat ik dat juist héél graag wil. Ik wil zó graag iets betekenen en dingen neerzitten die anderen kan inspireren, emotioneel kan raken of impact kan hebben.”



Hoe is je ondernemersreis tot nu toe verlopen, vind je zelf?

„Starten met ondernemen kan heel wispelturig zijn, dat zullen meer mensen wel zeggen. Het ene moment vind ik dat ik hartstikke goed bezig ben, op een ander moment heb ik weinig klantencontact of juist veel te veel werk en zie ik het soms even niet zitten. Risico’s nemen vind ik nog steeds lastig, het is iets dat steeds blijft terugkomen. Soms moet je een gok nemen, maar ik vind dat heel spannend. Ik weet ook dat als ik naar die droom van een marketingstudio met een eigen team wil, die risico’s blijven langskomen. Maar verder, al schep ik er niet graag over op, vind ik het zó leuk. Madès is echt mijn passie geworden en ik vind het heerlijk om ermee bezig te zijn. Als iemand me vraagt wat ik in het weekend heb gedaan en ik zeg ‘ik heb lekker gewerkt’, dan zeg ik dat met een big smile.”

Heb je nog wel tijd om een ergens een biertje of te gaan drinken of iets anders leuks te doen?

„Absoluut. Ik kan tot laat in de avond bezig zijn of mijn wekker om zes uur zetten om iets af te hebben voordat ik de trein naar school moet nemen. Een festival- of feestjespersoon ben ik wel, lekker dansen vind ik leuk. De balans werk, school en vrije tijd is verder goed. Waar ik heel blij van word is praten, dus als ik de hele avond met vriendinnen kan kletsen, dan vind ik dat helemaal geweldig.”

Goede hulp gekregen?

Heb je hulp gehad naast de hulp van je vader, of heb je het ondernemen verder helemaal zelf moeten uitzoeken?

„Ik heb het gevoel dat als je zo jong bent als ik, de gunfactor wat hoger ligt. Zo van ‘goh, wat goed dat je daar nu al mee bezig bent’. Ondernemers geven dan vanuit zichzelf al tips. Ik was voor een MKB-event ook eens werkzaam voor een livestream en toen kreeg ik extra en waardevolle tips van Jacco Vonhof mee (de voorzitter van MKB Nederland, red.). Ik ben dankbaar voor alle tips en dingetjes.”

Kun je van Madès Content leven?

„Nu wel. Het ondernemen is mijn enige bron van inkomsten, maar ik leef ik nu heel goedkoop. Ik woon nog bij mijn ouders en heb weinig uitgaven. Als ik nu op mijzelf zou gaan wonen, was het antwoord volmondig nee.”

Ik heb het gevoel dat als je zo jong bent als ik, de gunfactor wat hoger ligt.

Als je terugdenkt aan jezelf als 18-jarige, heeft dit alles tot nu toe dan aan je ondernemersverwachtingen voldaan?

„Ja, absoluut ja. Het meisje van toen zou supertrots zijn op de risico’s die ik toch heb durven nemen en de dingen die ik heb gedaan. De ambitie die ik achter de kassa ooit had, is gelukt. Daarover kan ik alleen maar voldaan zijn, zeker omdat ik er zoveel plezier uithaal.”

Vooroordelen en doemscenario’s

Wat is jouw levensmotto?

„Dat is er eentje van mijn vader, maar die geldt nu ook voor mij: ‘Assumption is the mother of all fuckups‘. Dat is een quote uit de film Mercenary en wil zeggen: aannames doen zorgt voor misverstanden. Als je ergens een vooroordeel over hebt of je denkt dat er iets als een doemscenario gaat gebeuren, zo zegt mijn vader dus altijd, is dat de moeder van al je fuckups. Als je zoiets in je hoofd hebt, kan het eigenlijk alleen maar fout gaan. En dat is ook zo. Bij het ondernemen zag ik dus die beren op de weg, maar dat moet niet. Ga gewoon maar lekker.”

Als je nu voor een jonge caissière staat, een meisje dat misschien wel zou willen ondernemen, wat wil je dan meegeven?

„Ten eerste zou ik heel vriendelijk doen en met een lach binnenkomen, want ik herken meisjes in de supermarkt heel erg in mijzelf. Dan zou ik willen zeggen: durf te dromen en durf die droom na te jagen. Durf lekker te doen.”

