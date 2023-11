Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Italië plaatst zich door gelijkspel tegen Oekraïne voor EK 2024

Italië heeft zich met de nodige moeite gekwalificeerd voor het EK voetbal van volgend jaar in Duitsland. De Europees kampioen van bondscoach Luciano Spalletti speelde in een spannende wedstrijd met 0-0 gelijk tegen Oekraïne, de directe concurrent voor de tweede plaats in de groep achter Engeland en dat was voldoende.

Italië eindigt door het gelijkspel als tweede met 14 punten, hetzelfde aantal als Oekraïne, maar heeft een beter onderling resultaat. De Oekraïners speelden de thuiswedstrijd in het Duitse Leverkusen door de oorlogssituatie in hun land.

Oekraïne, dat moest winnen, kreeg via Viktor Tsygankov de eerste kans van de wedstrijd. Aan de andere kant was Federico Chiesa ook meteen gevaarlijk, maar hij raakte de bal verkeerd en schoot over. In de boeiende openingsfase ging het spel op en neer. Doelman Gianluigi Donnarumma redde op een laag schot van Heorhiy Sudakov, keeper Anatoliy Trubin keerde een schot van afstand van Nicolò Barella. De Italianen kregen daarna de grootste kans voor Davide Frattesi, maar ze kwamen niet tot scoren.

In de tweede helft bracht Spalletti Gianluca Scamacca voor Giacomo Raspadori en hield Italië aanvankelijk het initiatief. Zo schoot Chiesa net naast. De Oekraïners waren in de omschakeling met de snelle Mykhaylo Mudryk dicht bij een doelpunt, maar Donnarumma zat er goed bij.

De spanning begon een rol te spelen bij de Italianen die foutjes begonnen te maken. Oekraïne loerde op een counter. In de slotfase leken de Italianen aan te sturen op een gelijkspel, wat voor hen immers ook voldoende was na de 2-1-zege eerder in Milaan. Mudryk appelleerde nog voor een strafschop in de extra tijd, maar kreeg die niet. Voor Oekraïne resteren de play-offs voor de laatste EK-tickets.

Het reeds geplaatste Engeland bleef bij Noord-Macedonië steken op een 1-1-gelijkspel. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate kwam op achterstand doordat Enis Bardhi in tweede instantie een strafschop benutte. Engeland maakte gelijk via een kopbal van de net ingevallen Harry Kane, die via Jani Atanasov in het doel ging.

