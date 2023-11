Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Media Israël: deal over vrijlating zeventig gijzelaars op handen

Volgens Israëlische media is een deal nabij over de vrijlating van zeventig door Hamas in de Gazastrook gegijzelde personen. In ruil daarvoor zou Israël enkele honderden Palestijnse gevangenen moeten laten gaan, meldt de Israëlische zender Kanaal 13. De overeenkomst zou de komende dagen worden afgerond.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft eveneens duidelijk gemaakt dat hij binnenkort een akkoord verwacht over de vrijlating van gijzelaars. Hij kreeg de vraag of een deal nabij is. „Ik denk het, ja”, zei hij. Hij benadrukte dat hij er verder niets over kan zeggen.

De voorzitter van het Internationaal Comité van het Rode Kruis is naar Qatar gereisd voor een ontmoeting met Hamasleider Ismail Haniyeh „om vooruit te komen met humanitaire kwesties in verband met het gewapende conflict”. Volgens het Rode Kruis is er ook overlegd met de autoriteiten van Qatar, die bemiddelen tussen Hamas en Israël.

ANP

