Nederland blijft achter bij Europese verkoop elektrische auto’s

De verkoop van volledig elektrische auto’s in Nederland is in oktober flink achtergebleven bij de meeste andere Europese landen. In totaal werden er 8268 elektrisch aangedreven auto’s verkocht in ons land, 29 procent meer vergeleken met oktober vorig jaar. Maar in heel de Europese Unie werden er ruim 36 procent meer van deze auto’s aan de man gebracht, maakte de Europese autobrancheorganisatie ACEA bekend.

Dat de elektrische verkoop in Nederland achterblijft hangt onder meer samen met fiscale maatregelen van de overheid. Zo moet er over enkele jaren wegenbelasting voor deze auto’s betaald gaan worden. Elektrische auto’s wegen honderden kilo’s extra vergeleken met benzineauto’s, waardoor dit flink in de papieren kan gaan lopen. Ook is er onzekerheid over de laadkosten, kwam naar voren uit eerder onderzoek. Daarbij vinden veel particulieren elektrische auto’s te duur in aanschaf.

In totaal werden er bijna 122.000 elektrische auto’s verkocht vorige maand in de EU. België, Cyprus en Tsjechië vielen op met stijgingen van rond de 150 procent. Denemarken liet een verkoopverdubbeling zien en in Spanje gingen de elektroverkopen met 88 procent omhoog. In Duitsland, een van de belangrijkste automarkten van Europa, zijn elektrische auto’s minder populair. Daar namen deze verkopen met slechts 4,3 procent toe.

Onderdelen

De totale verkoop van nieuwe personenauto’s in de EU is in oktober verder gestegen, waarmee de verkopen nu al vijftien maanden op rij toenemen. Vorige maand werden er meer dan 855.400 nieuwe auto’s op kenteken gezet in de EU, een stijging van bijna 15 procent vergeleken met een jaar eerder.

Vorig jaar stonden de verkopen zwaar onder druk doordat er een tekort was aan onderdelen zoals chips. Die toeleveringsproblemen zijn al maanden opgelost, waardoor er fors meer auto’s kunnen worden afgeleverd.

ANP

