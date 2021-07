Veroorzaker valpartij Tour de France opgepakt, 1500 euro boete (of meer) hangt boven het hoofd

De tamelijk onverantwoordelijke fanatiekeling die op de eerste dag van de Tour de France een massale valpartij aanrichtte, is vandaag gearresteerd. Sinds het catastrofale incident was de vrouw dagenlang spoorloos voor iedere instantie. Maar, tot vandaag dus.

Met een kartonnen bord toonde de vrouw de tekst: ‘Allez Opi Omi’. Goede teksten natuurlijk, maar wat minder bekwaam was de Franse in haar oriënterend vermogen. Terwijl zij haar grootouders een prettige tourdag toewenste, was zij zich namelijk niet bewust van de aanstaande horde fietsers. Onhandig, aangezien dat toch wel het concept is bij een touretappe.

Niettemin was de gehele wielerwereld in spreekwoordelijke rep en figuurlijke roer. De Duitse wielrenner Tony Martin was degene die in directe botsing kwam met de onnozelheid zelve. En door zijn val kon ook de rest van het peloton niet twee wielen op het asfalt houden. Daardoor liepen tientallen wielrenners in de Tour de France ofwel fysieke ofwel materiële schade op.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Veroorzaker valpartij gearresteerd

En dus werd de veroorzaker van al het kwaad in de Tour de France gezocht en vandaag gearresteerd, zo meldt de Franse versie van RTL. Want een dag na de botsing en de daaropvolgende valpartij had de politie in het departement Finistère al aangekondigd dat er een onderzoek zou worden opgestart. Terwijl de adjunct-directeur van de Tour, Pierre-Yves Thouault, liet weten dat de Tourorganisatie een klacht had ingediend tegen de veroorzaker van de massale val.

Boven het hoofd van de weinig toeschouwende toeschouwer hangt nu een boete van zo’n 1500 euro. Deze boete betaalt zij voor het in gevaar brengen van de openbare veiligheid. Maar, er is een geval waarin de boete hoger kan oplopen. Renner Jasha Sütterlin kon namelijk ten gevolge van zijn val huiswaarts keren. Mocht hij ook een klacht indienen, dan zal de vrouw flink moeten betalen. Maar dan heeft ze wel haar opi en omi tijdens de Tour de France een fijne dag gewenst.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Whole peloton stopping for a minute at the start of today's stage to protest the narrow roads and the intense crashes from the first three days of the #TourDeFrance pic.twitter.com/dkzjgsE7CG — Connor Daley (@ConnorDaleyVT) June 29, 2021

Wielrenners Tour de France in protest

Maar toch pleit een groot deel van wielren-minnend Europa ook voor een schuldvraag in de richting van de organisatie. Want hoe was het mogelijk dat deze naïeveling de grootste wielerwedstrijd ter wereld zó kon ontregelen. Na deze val waren er in de dagen die volgden ook fatale valpartijen in de Tour. En daarvoor kon de toen spoorloze vrouw toch niet verantwoordelijk worden gehouden.

De wielrenners in de Tour de France hebben toen afgezien van een groot protest, maar toch hebben ze hun onvrede over de gevaarlijke situaties geprobeerd te uiten. Dat deden ze gisteren door na de officiële start van de vierde etappe kort te stoppen. Daarmee leek ook een aanklacht tegen de organisatie een feit. Nadat wereldkampioen Julian Alaphilippe weer was opgestapt, kwam ook de rest van het peloton op gang.